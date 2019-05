Caue sobre Moreira y Estigarribia: “Siempre me ha tocado bailar con la más fea”

Caue Fernandes es uno de los defensores que poco a poco fue adquiriendo su nivel físico y ya está en óptimas condiciones al 100% para la exigencia del juego del domingo contra Motagua en la ida de las semifinales.

“El equipo vienen bien, motivado para las semifinales. El equipo viene creciendo, mejorando. Habíamos tenido una racha de partidos adversos pero ahora hemos anotado, nos han podido hacer goles y en lo personal voy mejorando para estar a la altura”, inicia diciendo el uruguayo.

¿Cómo frenar la eficacia de Roberto Moreira y Estigarribia? Se le consultó a Caue que sin titubear respondió: “Como decimos en Uruguay, en el fútbol a mí siempre me tocó bailar con la más fea, pero, tranquilos, siempre en mi carrera me ha tocado jugar con grandes delanteros que he sabido manejarlos de la mejor manera… Este es un partido importante, tiene buenos delanteros y todo el equipo de ellos ha venido trabajando bien, así que tenemos que estar listos todos para el domingo”.

En Marathón toman con tranquilidad este compromiso y no saldrán a entregarse el domingo. “Aquí no se puede rendir nunca más porque el fútbol es de 90 minutos y todo puede pasar. En el fútbol pasa que se gana se pierde y se empata, lo único que tenemos que hacer es minimizar los errores que tuvimos en ese partido con Motagua (perdieron 5-1) y esperemos el domingo sacar un buen resultado en Tegucigalpa”.

La idea según Caue es pegar primero para cerrar más tranquilos en el Yankel. “Nosotros vamos a ganar el partido, sacar un buen resultado, ya en el juego se verá como estamos y vemos como nos paramos dentro de la cancha, pero nosotros vamos a buscar los tres puntos que es lo importante para nosotros”.

El zaguero central no quiere darse como favorito ya que hicieron mejores vueltas regulares que el Motagua. “Yo no doy como favorito a nadie, Marathón tiene un gran equipo, Motagua igual, pero vamos a trabajar para sacar los tres puntos en Tegucigalpa y sacar los tres puntos en casa”.

Caue confirmó que tiene seis meses más de contrato con los Esmeraldas pero será la directiva la que definirá si lo mantiene en el platel para el Apertura. “Desde que llegué yo me siento tranquilo, querido por los compañeros. Quiero irme a mi casa de vacaciones con un título y regresar a la pretemporada porque tengo seis meses de contrato”, sentenció.