OFICIAL: Carlos Orlando Caballero es separado como entrenador de Platense

Tras no conquistar el boleto en el repechaje del torneo Clausura ante Motagua, el técnico Carlos Orlando Caballero ha sido separado de la dirección técnica de Platense, el propio estratega confirmó la noticia a Diario Diez.

"Es verdad que me separaron, lastimosamente no lo hicieron de frente, me llamaron por teléfono para informarme y creo que fueron injustos conmigo", dijo Carlos Orlando.

El estratega comenzó su andar ilusionando a los aficionados selacios ganándole al Motagua en su debut en el banquillo 2-1 en el estadio Excélsior en la jornada 15.

Dirigió seis partido de Liga Nacional y la final de la Supercopa que perdieron ante Marathón en el estadio Carlos Miranda 4-2 en tanda de penales.

El saldo que dejó Caballero con los escualos fueron: Dos partidos ganados, dos perdidos y la misma empatados.

Carlos Orlando es el tercer entrenador sin equipo al final de la temporada, Carlos Restrepo también fue separado del Real España y Héctor Castellón quien culminó contrato con el Vida.

Número de Carlos Caballero

Platense 2-1 Motagua

Juticalpa 2-0 Platense

Platense 1-1 Vida

Platense 0-0 Motagua

Motagua 3-0 Platense

Final Supercopa

Marathón 4-2 Platense (Penales)