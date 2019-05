Carlos Caballero sobre Platense: "Hay un cáncer en el equipo y va a caer por su propio peso"

Carlos Orlando Caballero se convirtió en el segundo entrenador de Liga Nacional en ser separado, Platense le confirmó vía teléfono que ya no contaba con sus servicios para la siguiente campaña.

OFICIAL: Carlos Orlando Caballero es separado como técnico de Platense

Y es que luego de perder ante Motagua en el juego de vuelta 3-0 por los repechajes, los escualos quedaron al margen de la competencia. El propio estratega comentó los planes que tenía con los tiburones y además aseguró que hay un cáncer dentro de la institución porteña.

"Habíamos hecho un buen trabajo. Los Escualos de Corazón, la barra del equipo me había dado todo el respaldo y algunos dirigentes, solo hay una persona que es un cáncer en el equipo y todo mundo sabe, no es de mencionar, todos saben quien es y va a caer por su propio peso", comenzó diciendo Caballero.

Al ser consultado ¿quién era esa persona que le hace daño a Platense?, el estratega no quiso entrar en detalles.

"No es necesario que diga el nombre, sería darle importancia a alguien que no se ha ganado ese respeto", arguyó.

Sobre el gerente deportivo, Edgard Álvarez a quien Caballero le comentó de un proyecto de tres temporada con el equipo de formar jugadores y ser protagonistas hasta buscar el campeonato agregó: "Edgard viene comenzando en ese puesto y tiene desconocimiento en algunas cosas, pero Dios sabe quien tomó la decisión de separarme, me voy con la frente en alto".

Caballero además comentó que la persona que toma las decisiones es el alcalde Allan Ramos quien además presidente del club y asegura que tal vez no era del agrado de Ramos.

"El que toma las decisiones en el equipo es el Allan Ramos, tal vez no era del agrado de él como dirigía o la otra situación que los dirigentes quieren hacerle el equipo al entrenador, yo por eso no me meto en lo administrativo para que no se metan en cuestiones técnicas, nunca sobrepasé esas rayas, uno los escucha porque son los dueños de los equipos", comentó

Y siguió: "El tiempo dará la razón pero siento que fueron injustos porque me gané el puesto a base de trabajo y conocimiento, lo que faltó en el último partido ante Motagua, para graduarse en el Nacional se necesitaba de los que ponen las gallinas"

El estratega mandó un mensaje de despedida a sus jugadores, aficionados y directivos.

"A mis jugadores gracias por su comprensión y entendimiento en los siete partidos, me voy triste por el cariño que me brindó esa noble afición, en nombre de mi familia les damos nuestro agradecimiento por estos 10 meses en Puerto Cortés que tendrá sus 400 mil habitantes y de esos solo a uno del caímos mal", cerró.

Los números que dejó Carlos Caballero al mando de Platense fueron dos derrotas, dos triunfos y la misma cantidad de duelos empatados.

Cabe señalar que el estratega tomó el cargo como principal de los porteños luego de la renuncia de Carlos Martínez tras perder 2-0 ante la UPN en la fecha 14.