Jenny Fernández, periodista de DIEZ, gana el premio "Efraín Zúniga Chacón"

La periodista de DIEZ, Jenny Fernández será homenajeada por el Congreso Nacional de la República de Honduras tras ganar el premio “Efraín Zúniga Chacón” cronista deportivo, tras su distinguido y brillante servicio a la sociedad hondureña y el mundo.

La entidad gubernamental entrega este galardón cada año y esta vez le tocó a la periodista y presentadora de la casa.

“Agradecida primeramente con Dios por la bendición de recibir este premio, al Congreso Nacional por la distinción que han tenido para conmigo, agradezco a mis padres por los principios y valores que me inculcaron, gracias a ellos soy lo que soy, a mis hermanos por acompañarme desde siempre, a mi esposo por el apoyo que me ha dado y por aguantar mis arduas y largas horas de trabajo”, alzó Jenny Fernández en acto de agradecimiento.

Te puede interesar: Jenny Fernández, la chica de talla Mundial de DIEZ TV

Y agregó: “A mis compañeros de trabajo y amigos les agradezco que hayan sido mis críticos número uno, eso me ha servido para nunca conformarme y para seguir creciendo. Durante estos años he trabajado arduamente no para un reconocimiento, al contrario, todo lo que he hecho ha sido por pasión al medio y a los deportes”.

Actualmente Jenny traduce de su hoja de vida, un total de 17 años de trayectoria laborando en medios de comunicación, siendo sus inicios en TVC (Acontecer Deportivo) para más tarde dar el salto en Sulavisión, HRN (Fútbol de Tacón), Diez y corresponsal de ESPN en Honduras.

Además presume de importantes coberturas internacionales como el Mundial de Brasil 2014, Juegos Olímpicos de Río 2016 y eliminatorias mundialistas, amistoso internacionales y Copa Oro.

“Estoy muy agradecida con Diez y Grupo Opsa por haberme abierto las puertas, por creer en mí y ayudarme a crecer en esta profesión, aprendí a ser una periodista polifuncional en Diez, gracias a GOTV y a ESPN por confiar en mi talento y capacidad en pantalla, ESPN deportes y ESPN Radio me han abierto las puertas a nivel internacional y me han respaldo incondicionalmente”, cerró.