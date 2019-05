Keosseián: "Desde el inicio tenemos en mente jugar la final y ganarla"

Con una sonrisa en su rostro y con la ilusión de poder salir con vida de este duelo ante la UPNFM, el técnico del Olimpia, Manuel Keosseián, dirigió su entreno en el estadio Nacional a una hora similar (3:00 pm) a la que jugarán este sábado en el Emilio Williams de Choluteca.

¿Preparando todos los detalles para el duelo ante UPNFM?

Si, ya estamos a pocas horas y practicamente repetir algunos conceptos porque ya el trabajo se ha hecho a lo largo de estos meses. No hay mucho más que hablar.

¿Usted piensa que la jerarquía pesa?

Nosotros desde el inicio tenemos en en mete jugar la final y ganarla. Para lograr eso hay que pasar de la UPNFM, confiando en nuestro equipo y con mucho respeto sobre los rivales.

¿Pero para eso hay que superar los 40 grados de la temperatura?

Lo más importante es nuestro equipo, cómo están ellos, que estén mentalizados, y para mí eso es lo más importante.

¿Pero la temperatura en la cancha sintética no es lo mismo?

Mirá que aquí (Tegucigalpa) está caliente. Nosotros ya nos hemos acostumbrado a ese césped, hemos tenido tres entrenamientos en esa cancha y ya estamos adaptados.

¿Cero excusas entonces?

¿Qué es eso de excusas?, ¿de dónde sacó eso?. Nosotros queremos que Olimpia sea campeón y para eso hay que pasar de la UPNFM.

¿Está espinita que en los últimos partidos no se le ha ganado a la UPNFM?

La verdad que no. Nosotros respetamos mucho a los equipos, por algo está en la semifinal, sacó a un rival como el Real España y con mucha humildad vamos a encarar este partido y lógicamente que queremos ganarlo y estar en la final.

El entrenador Manuel Keosseián conversa con el preparador físico, Alejandro Martínez.

¿Podría ser sorpresa si la UPNFM les gana?

En la mente mía está ganar este partido, son 180 minutos y queremos ganar. Lo único que me ocupa es que los muchachos están bien, muy sólidos, animados. Lo demás hay que jugarlo.

¿Bajas o altas para este partido?

No, están todos a las ordenes. Estamos completos.

Olimpia pocas veces se ve perder por un 3-0, ¿fue casualidad ese resultado?

No sé, es otra historia, ahora es un partido de 180 minutos y nosotros tenemos que ganarlo y hay que ganarlo. Lo que pasó, ya pasó. Terminamos en primer lugar y ya pasó, ahora hay que pensar en lo que viene.

Usted mencionó que tenía algunas dudas en el once, ¿ya lo tiene definido?

Ya lo tengo claro el equipo, ya he trabajado con ese equipo. Así que es prácticamente el mismo que viene jugando en todo el campeonato.

¿Qué precauciones se han tomado con jugadores que salieron con ampollas en el juego pasado ante UPNFM?

Ese es un tema que la sanidad lo está manejando para evitar ese tipo de inconvenientes. Es mucho el calor que hay en el piso, pero los dos equipos jugamos ahí.

¿Qué historia espera hacer en estos dos partidos?

Queremos llegar a la final y ganarla. Esa es la consigna cuando vine y la seguimos manteniendo hasta que nos saquen esa ilusión.

¿Cómo ha visualizado la serie de estos dos partidos?

Es muy difícil pronosticar como puede ser un partido. Nosotros tenemos un estilo de juego que nos ha dado resultado y vamos a intentar llevar a cabo en este partido, si el rival nos deja, pero nosotros no vamos a cambiar nuestra forma de juego.

¿Se le debe dar el mérito a Nazar por ser el único técnico hondureño?

En el fútbol no existe nacionalidad. Los otros dos que están en semifinal (Vargas y Diego) llevan como 30 años aquí, ya no son extranjeros, nacieron en otro país pero están aquí. Yo la primera vez que vine fue en el 2006, hace 13 años, no me siento extranjero. He tenido la suerte de andar por 10 u 11 países distintos y me adapto enseguida. Aquí en Honduras llevo mucho tiempo y eso de extranjeros o nacionales no tiene mucha relevancia.

¿Qué valora de Olimpia y UPNFM?

Valoro de mi equipo que tiene muy buenos jugadores, ha llevado un estilo de juego y lo ha mantenido y estamos con mucha confianza que pueda seguir. La UPNFM ha hecho un muy buen trabajo, pero yo confío en mi equipo.

¿Qué diferencia hay en una semifinal Motagua vs Marathón a una Olimpia vs UPNFM?

Las dos son igual, el que gana va a la final. Para mí es lo mismo.

¿No está menos valorizada la Olimpia vs UPNFM?

¿Por qué va estar menos valorizada?. Es una semifinal y UPNFM no está ahí por casualidad, se lo ganó.

¿Es más pareja la otra semifinal?

No, son parejas las dos, muy parejas las dos. Yo confío en mis jugadores.

¿En lo futbolístico que le preocupa de la UPNFM?

Tienen muy buen equipo, juegan bien como equipo, eso es lo más rescatables. Tienen un equipo muy compacto.

¿En historia es más Olimpia?

Hay que demostrarlo en la cancha.