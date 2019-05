Roger Mondragón, el exMotagua que sufrió una de las peores lesiones en Liga

Fue uno de los últimos futbolistas nacidos en Choluteca que jugó en Liga Nacional. Con 19 años se fue a una prueba a Motagua y se terminó quedando, la historia de Roger Mondragón está marcada por una de las peores lesiones que se han visto en primera división.

Allá por el 2011 este joven militaba con los azules y en un encuentro ante Necaxa salió fracturado de su pierna izquierda tras una barrida por la espalda de Jesús Navas.

Cuatro meses estuvo fuera de las canchas por una lesión de tibia y peroné, ahora Mondragón vive en su natal Choluteca y nos cuenta un poco de lo que hace, ya retirado de las canchas.

“Ahora me dedico a trabajar nada más, trabajo en la Cervecería Hondureña, por motivos de trabajo ya no jugué con ningún equipo. Tengo 30 años y ahora lo único que queda es intentar jugar en el Ascenso acá en la Zona Sur, pero la prioridad es el trabajo pues tengo un hijo”, inició contando.

El exjugador sigue agradecido con Motagua pues afirma que lo trataron muy bien luego de ese trágico momento. “Estuve en un equipo grande que me cubrió todos los gastos y en ese caso yo quedé bien, a uno le cuesta porque tenía 21 años en ese momento. Amado era uno de los que me daba moral para salir adelante, después de la lesión me fui a préstamo al Vida y cuando regresé estaba el profe Clavasquín y ya no jugué”.

Esta fue la lesión que sufrió Mondragón en el 2011 en un juego ante Necaxa.

El momento lo sigue recordando como si fuera ayer, Mondragón asegura que pensó en no volver a jugar, pero gracias a Dios lo hizo.

“Recuerdo esa jugada, verla por video a uno le da nostalgia este tipo de lesiones, no la veo y solo tengo ese momento en la mente. En esa ocasión pensé que me iba a retirar del fútbol porque una lesión de esa magnitud es bien complicado, pero el apoyo de los compañeros y la junta directiva me dio las ganas de seguir adelante. A Motagua no le reprochó nada, ellos me recuperaron”.

Otro punto que tocó el exvolante es la razón por la cual no salen más jugadores de la Zona Sur que militen en Liga Nacional, él opina:

“Lo que se habla de los jugadores de la Zona Sur es que no les gusta la física. Cuando yo llego a Motagua me acuerdo que antes estaba en Liga Mayor y el presidente de la liga nos lleva a Motagua a hacer una prueba con tres muchachos en el equipo de segunda y gracias a Dios nos quedamos, ya después con el trabajo pude llegar a primera”.

Roger Mondragón fue uno de los últimos jugadores de Choluteca en llegar a Liga Nacional.

Y terminó diciendo: “Hay varios jugadores del Sur que se han ido, pero al final se regresan porque no les gusta la física”.

Mondragón debutó en liga con Motagua y estuvo en Vida. El último equipo donde estuvo fue el Broncos FC, exequipo de Rambo de León, ahí estuvo el torneo pasado.