El futbolista hondureño que también trabaja como payaso en la Liga de Ascenso

En la Liga de Ascenso hay historias que conmueven y que rompen corazones; esta es caso aparte, un payaso que quiere jugar en Liga Nacional. Se llama Bayron Rosa, tiene 27 años y juega como zaguero central para el Atlético Pinares de Ocotepeque.

Leer más: Ramiro Bruschi, el goleador al que Tela le ha robado el corazón

Al momento de saludarlo contestó con un enorme grito y con la frase "Estamos como Donald Trump, listos para no dejar pasar los inmigrantes", narra a DIEZ.

¿Un payaso que quiere jugar en Liga Nacional? Sí, aparte de jugar fútbol desde muy pequeño en la cancha de la escuela Rosa de Russel de la populosa colonia de San Pedro Sula, Rivera Hernández, de donde es originario.

Su forma de ser, su carisma y su buen sentido del humor lo han llevado a ser uno de los motivadores del Atlético Pinares para aspirar a ser de primera división y además de gustarle su otra faceta, trabajar como payaso animando fiestas cumpleaños.

Todo comenzó cuando era muy pequeño, siempre le gustaba sacarle sonrisas a las personas participando en dramas de la iglesia y de su escuela.

"Siempre participaba en eventos de la Iglesia y la escuela, desde ahí me fue gustando el trabajo, no cobro ni un cinco, todo lo hago gratis. Una vez una señora me buscó y me preguntó; ¿cuánto le cobraba? Yo le dije 30 mil lempiras, luego peguntó, ¿por qué tan caro? Yo le dije; entonces vaya a México a conseguir a los que salen en la televisión”, cuenta entre risas.

Rosa tiene dos años de jugar en el Atlético Pinares, en su estadía en Ocotepeque todo niño que cumple años lo quiere de payasito y no se le niega a nadie porque lo que más disfruta es ver a los chiquitines alegres.

El defensor comenta que en sus presentaciones, siempre la gente está "pelando los dientes" con sus ocurrencias e imitaciones.

“A la gente le gusta lo que hago, siempre están riéndose y terminan con dolor de estómago. Yo imito a Salvador Nasrralla, Chelato Uclés, José Ramón Fernández, David Faitelson, Shakira, Los Pingüinos de Madagascar y muchos más”, cuenta siempre con una sonrisa.

Un apodo que los caracteriza es el de "Bruschi" como el delantero uruguayo que juega para el Tela FC y exjugador del Olimpia y Real España.

"Yo lo imito a él como habla, por eso varios jugadores de Liga Nacional como Deybi Flores, Mayron Flores, Luis "Buba" López, Júnior Padilla entre otros comenzaron a decirme ese sobrenombre y pues hasta hoy solo así me conocen".

NO DESCANSA HASTA SER DE PRIMERA

En la parte futbolista su sueño es llegar a Liga Nacional con el Atlético Pinares, y poder cumplir el sueño de Walter "General" López, uno de los fundadores del equipo occidental.

"Mi sueño es llegar a Liga Nacional con el equipo, tengo presente lo que dijo Walter López antes de morir, "Quiero ver este equipo en primera", en honor a él estamos trabajando para cumplirlo”.

Bayron en acción en un partido amistoso del Atlético Pinares ante el Santa Tecla.

Los entrenamientos del equipo no son nada aburridos, Bayron es el que siempre está bromeando con sus los jugadores y cuerpo técnico. "Mis compañeros siempre me dicen que cuando me enfermo los entrenamientos son aburridos, cuando estoy ahí siempre le pongo el "rebane" hay unos que son de broma me dicen "vos no servís muchacho" yo me defiendo con una sola frase "La vida solo es una y hay que vivirla".

Atlético Pinares está a un paso de clasificar a las semifinales del torneo Clausura de la Liga de Ascenso, perdió 1-0 en la ida ante el París de San Manuel, Cortés y el domingo en el John F. Kennedy necesitan ganar 2-0. El payasito Rosa está listo para sacar sonrisas en Ocotepeque.