Nerlyn Membreño: "Me mandan a decir que no responden por mi seguridad en Tocoa"

Este fin de semana se conocen los semifinalistas en la Liga de Ascenso de Honduras y el actual campeón Real Sociedad está en apuros tras haber perdido su choque de ida 1-0 ante el Olancho FC.

El entrenador Nerlyn Membreño prepara a los olanchanospara este trascendental duelo de vuelta en el Francisco Martínez Durón de Tocoa, Colón, desde donde según el estratega ya ha recibido amenazas y lo ha denunciando en redes sociales.

"Me mandan a decir que no responden por mi seguridad en Tocoa, y después dicen que uno es el que exagera, y repito no toda la gente de Tocoa pero hay unos cuantos que no lo están haciendo bien y les recuerdo que solo es un partido de futbol", escribió Nerlyn en su cuenta de Twitter.

Y siguió: "No es bueno que hagamos de un partido de futbol la oportunidad de amenazar a nadie, solo es futbol y sobre todo porque los dueños de equipos representan a una comunidad, así que por amor eso respetemos este precioso deporte y que los árbitros vayan a dirigir sin temo".

Membreño además mandó un mensaje de agradecimiento a los tocoeños por el cariño que recibió cuando fue como jugador.

Estos son los tuit que escribió el entrenador del Olancho FC.

"Mi respeto para la gente de la ciudad de Tocoa, he ido en varias ocasiones y solo hemos recibo cariño y respeto, me he referido a la seguridad departe de los dueños y dirigentes de la Real Sociedad ellos son los encargados de la organización del partido, ya que solo es futbol", escribió.

Real Sociedad necesita ganar por un marcador de dos goles ante los pamperos para avanzar a la siguiente ronda de la Segunda División.