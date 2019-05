"Tata" Martino descarta al Chicharito y deja en duda al Chucky Lozano para Copa Oro 2019

El argentino Gerardo "Tata" Martino se alista para disputar su primer torneo oficial al mando de la selección de México: la Copa Oro 2019. Descarta a Javier "Chicharito" Hernández para el torneo y no está seguro de contar con Hirving "Chucky" Lozano.

"El tema de Javier es un tema familiar, es un tema entendible desde mi punto de vista porque para mí, la familia es número uno, a lo mejor para otros no y él necesita estar con su mujer porque va a ser papá por primera vez", dijo en entrevista al portal de Mediotiempo.

El Chucky Lozano sufrió una lesión que lo dejó fuera del cierre de temporada con el PSV de Holanda. Estará en la lista preliminar, pero esperan que se recupere para contar con él.

"Hablé con el Chucky y la idea es que haga la rehabilitación aquí y esté con nosotros intentando, y en caso de no llegar en plenitud no va a jugar la Copa Oro porque a nosotros nos interesa más tener un jugador sano durante cuatro años en lugar de ponerlo en riesgo, pero sí vamos a intentar recuperarlo. Si llega bien y si no, seguro habremos ayudado".

La lesión de Lozano abre el abanico de posibilidades para otros jugadores, entre ellos Jesús "Tecatito" Corona, delantero del Porto que se negó a jugar con el Tri la fecha FIFA anterior.

"Tecatito es convocable, eso no significa que esté o no esté. No he hablado con él directamente pero lo está",sentenció.