Roque Alfaro, extécnico de Platense está hospitalizado y grave en Argentina

El entrenador argentino Roque Alfaro, extécnico del Platense y recordado en Honduras por haber hecho debutar a Carlo Costly con los escualos en 2006, se encuentra grave de salud en su país natal y con pronóstico reservado según medios de ese país.

Alfaro es una de las glorias que tienen River y Newell’s Old Boys, y los reportes de su salud esta tarde eran de grave estado luego de someterse a dos operaciones en el hospital Centenario de la ciudad de Rosario y con pronóstico reservado luego de dos complejas operaciones por tumores en el estómago y el recto a sus 62 años.

En las redes sociales comienzan a circular mensajes de apoyo para el ex futbolista, campeón de América y del mundo con River en 1986, quien se encuentra internado con pronóstico reservado.

El entrenador argentino, Roque Alfaro, en sus tiempos cuando entrenaba al Platense de Puerto Cortés.

Alfaro, de 62 años, es uno de los ídolos de Newell’s (campeón en 1988 con José Yudica) aunque en el último tiempo tuvo discrepancias con la actual dirigencia leprosa. “No tengo contacto con el club. No lo entiendo: veo en Bella Vista (predio de entrenamiento) los banners de los jugadores, estoy ahí y no me llaman”, dijo en marzo en declaraciones a Radio 2 de Rosario.

El Brujo, como llamaban a Roque debutó como futbolista en Newell’s en 1975, pasó por el Panaithinaikos de Grecia, América de Cali y O’Higgins en el exterior. Entre 1984 y 1987 se consagró en River, además de compartir equipo con Diego Maradona en la Selección argentina.

Como entrenador tuvo una larga carrera y se destaca el título en 2004 como ayudante de campo del Newell’s del Tolo Gallego. Además de entrenar a Platense entre 2005 y 2007, luego regresó a un corto tiempo en 2011. También estuvo dirigiendo al Guastatoya de Guatemala.