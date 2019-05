Frelys López terminó contrato y no seguirá en el Honduras Progreso

El delantero del Honduras Progreso Frelys López habló sobre la salvación que logró el equipo luego de vencer al Real de Minas 3-2 y ser uno de los anotadores

"Vamos felices a casa, al saber que salvamos a categoría, agradecido por todos los que nos apoyaron", empezó diciendo López muy emocionado en la cancha del Micheletti.

Sobre el juego y el Rival, López aceptó que lo tuvieron complicado, pero resolvieron en los momentos justos. "Fue un partido difícil, el Real de Minas vino hacer un gran partido pero lo pudimos resolver bien", comentó el delantero arrocero

Sobre la anotación que sentenció el encuentro, López fue sincero: "Muy bien fue una bonita jugada, y lo importante es ayudar al equipo, ahora solo queda seguir trabajando".

El delantero de los progreseños asegura que no seguirá en la institución. "No, no te sabría decir, lo más probable es que no siga con el club, vamos a ver para nos vamos, amo al equipo pero veremos que pasa". indicó López

El jugador estuvo entrenando con Motagua al inicio de este torneo pero regresó al Honduras para cumplir seis meses de contrato. Diego Vázquez lo quiere en las filas y seguramente lo veremos vestido de águila en el Apertura 2019-2020.