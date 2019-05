Jorge Álvarez: "Si me tocara marcarle a UPN lo haré y lo celebraría"

Jorge Álvarez es uno de los volantes que tuvo un gran paso por la UPNFM, donde creció su talento y hoy ha llegado a ser uno de los jugadores indiscutibles en el mediocampo de los merengues.

El talentoso jugador tiene claro lo qué se le viene en este duelo especial. "Es un partido importante de semifinales, creo que nos estamos jugando todo y por mi pasado en la UPNFM, es un lindo juego porque ahí hice un buen torneo y será bonito".

Además es uno de los futbolistas que sabe lo que les espera en este enfrentamiento. "UPNFM siempre hacen partidos importantes, la cancha de un momento a otros siempre tiene una dificultad y tenemos que ir preparados para lo que se venga. Ese equipo es muy difícil en su cancha".

El grupo de jugadores del Olimpia no quiere sorpresas y dejan claro que "nuestro objetivo es el título y la vedad tenemos que hacer las cosas de la mejor manera y tenemos que ir a sacar un resultado positivo".

Álvarez así describe su paso por el cuadro universitario. "Hubo mucha importancia, un paso fundamental y creo que ha sido una de las mejores decisiones que he tomado hoy en día de ir a la UPNFM. Yo estoy muy agradecido con el equipo, jugadores, cuerpo técnico. Gracias a ese pasado ahí he aprendido muchas cosas".

En medio de los sentimientos encontrados, Jorge Álvarez fue consultado si al anotarle a los Lobos lo celebraría. "Creo que el cariño y respeto hacia ellos está, pero en este momento estoy defendiendo los colores del Olimpia. Si me tocara marcarle lo haré y lo celebraría. Es una felicidad para uno, no todos los días un jugador de mi posición marca. La gente sabe del respeto que le tengo y no es falta de respeto".

"Vamos a dar el máximo y será un partido complicado tanto para ellos, como para nosotros. Los dos equipos vamos en búsqueda de resultados positivos", cerró.