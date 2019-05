Benguché sobre UPNFM: "Por los resultados anteriores tienen un poco de favoritismo"

Con un pasado recién en los Lobos de la UPNFM, el delantero Jorge Benguché se prepara para enfrentarlos con la camisa del Olimpia. El jugador tiene claro lo que representa este rival.



"Sabemos que será un partido muy difícil, complicado, por los resultados que se han venido dando anteriormente, pero vamos con la mentalidad de ganar, pasar esta llave. Veremos que pasa", comentó.

Puedes leer: Jugadores y exfutbolistas que pusieron sus propios negocios en Honduras



Uno de los aspectos que más se han hablado previo a este compromiso es la temperatura con la que se jugará en Choluteca. "Será un clima muy complicado, pero nos afectará a los dos. El que tenga más ansias de ganar se llevará el resultado".



Por su experiencia en el equipo universitario, Benguché recuerda que. "Anteriormente nosotros jugábamos en un horario de las 6:00 pm, creo que por ahí solo un partido tuvimos a las 3:00 pm. Esa no es excusa, nosotros vamos con el objetivo de sacar el resultado y mañana será un a linda oportunidad".

ELos jugadores del Olimpia ya están listos para enfrentar a la UPNFM. Foto: Ronal Aceituno.





Y agrega: "Estando ahí sólo pensábamos en jugar, ganar, nunca se pusieron a pensar si se le podía sacar provecho al resultado".



Cuando se le consultó si se le daba la oportunidad de anotarle a su exequipo lo celebraría. "Al final esto viene siendo como un trabajo, no sabría decir si celebraría de una manera eufórica, pero creo que si celebraría un gol que es lo que me gusta hacer".

Te puede interesar: Héctor Vargas: "Pedro Atala tilda a mis equipos que tira patadas y es el más goleador"



En cuanto a la ventaja que podría un equipo sobre otro. "Será un bonito partido, por los resultados anteriores tienen un poco de favoritismo, pero somos un equipo que venimos haciendo las cosas bien y esperamos sacar un buen resultado".



Celio Valladares es uno de los amigos que dejó en la UPNFM y al que no le ha podido marcar en un partido oficial. Mañana espero lograrlo. "Celio es un gran portero, un gran amigo, esperemos que sale mañana. Ya estoy acá (Olimpia), me interesa el equipo y mañana hay que darle. No le he marcado, solo en entrenos", finalizó.