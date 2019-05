Confirmado: Real España en negociaciones avanzadas con Carlos Tábora

Real España ha elegido a Carlos Tábora como el principal candidato para entrenador de la institución y está a la espera que el timonel les confirme si acepta la oferta, pues de momento está concentrado en dirigir su segundo Mundial Sub-20 con Honduras en Polonia.

DIEZ ha confirmado que las negociaciones están avanzadas y que antes de viajar con la Bicolor a Europa, Tábora se llevó la oferta en sus manos, pero no dio el sí en el momento debido a su compromiso contractual con la Sub-20.

Tábora, de 54 años y que ha dirigido en Liga Nacional al Platense y Parrillas One, había solicitado a la dirigencia aurinegra mantener en secreto esta posibilidad que prácticamente aceptará al término del Mundial donde la Bicolor está ubicada en el grupo C junto a Noruega, Nueva Zelanda y Uruguay.

Carlos Tábora además de entrenador es docente y tiene amplia formación en el fútbol nacional.

Es por ello que el presidente Elías Burbara este sábado salió en redes sociales a desmentir la información que inicialmente fue publicada por el programa radial "Más que Fútbol 504", pues teme que este caso, salvando las distancias, sea parecido al que le sucedió a la selección de España en el pasado Mundial de Rusia 2018 donde previo al arranque, Real Madrid anunció a Julen Lopetegui como su nuevo DT y finalmente la Federación de Fútbol despidió a Lopetegui a días del debut.

Cabe recordar que no es la primera vez que la dirigencia aurinegra niega una información de tal magnitud, en los últimos dos semestres Diario DIEZ anunció con antelación los fichajes de Carlos Restrepo y Martín García y la información fue desmentida, sin embargo, semanas después tanto el uruguayo como el colombiano fueron anunciados en las redes sociales oficiales del equipo.

La directiva aurinegra se decantó por el estratega hondureño debido a su metodología de trabajo, ya que es uno de los entrenadores más preparados académicamente en Honduras y tiene la facilidad de trabajar con futbolistas jóvenes y también de experiencia, que es lo que han buscado con sus últimos DT'S Martín "Tato" García y Carlos Restrepo, ambos han tenido su base en categorías menores al igual que Tábora.

Carlos Ramón inició su carrera como entrenador en el Independiente Villela consiguiendo el ascenso a Liga Nacional en 1995, ha dirigido clubes en el Ascenso y al Platense y Parrillas One en Liga Nacional, luego suma un amplio recorrido en selecciones menores Sub-15, Sub-17, Sub-20 y también ha sido DT interino en la mayor.

De esta forma, Tábora se convertiría el entrenador número 16 de la "Máquina" en los últimos 10 años bajo la administración de Mateo Yibrín, Fuad Abufele, Mario Verdial (QDDG) y ahora con Elías Burbara.

Elías Burbara, en entrevista a DIEZ el lunes anterior, declaró que a inicios del mes de junio tendrían anunciado oficialmente a su nuevo estratega ya que a mitad del mismo mes iniciará la pretemporada debido acompromisos amistosos en Estados Unidos y la Copa Premier Centroamericana.

Carlos Tábora por su parte termina su participación en fase de grupos con Honduras el 30 de mayo, de avanzar jugaría octavos de final entre el 1 y 3 de junio, mientras que los cuartos serán entre 7 y 8, las semifnales son el 11 y la final el 15 de junio.

El principal candidato para asistente de Tábora era el ex futbolista uruguayo Claudio Nicolás Cardozo, sin embargo tras el ofrecimiento, el ex goleador informó sobre un nuevo proyecto que está montando en su país por lo que no está disponible en este momento.