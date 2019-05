Carlos Pavón: "Cuando necesité de Real España no me abrieron las puertas"

Carlos Pavón, ídolo del Real España, se ha referido al mal momento que vive el club luego de ser eliminado en el repechaje por los Lobos de la UPN y de la separación del técnico colombiano Carlos Restrepo.

El ex delantero del Real España, de la Selección Nacional y otros equipos en el extranjero, habló para el programa de Radio América "El Var", en el que se le consultó si existe alguna posibilidad de dirigir al equipo de sus amores y dejó claro el tema. Aunque DIEZ conoció que los 'Catedráticos' tienen pláticas avanzadas con Carlos Tábora.

Empezó hablando sobre el mal momento del conjunto "Aurinegro', quien sumó otro torneo sin poder celebrar un título. "Es falta de actitud, falta de personalidad, eso no puede pasar en un equipo dizque grande".

Luego se le consultó ¿Lo vas a dirigir? y contestó. "¿A quién?" se le repitió. ¡Al Real España...sos candidato! y respondió. "No, la verdad que no, por ahora no, yo lo he dicho, estoy muy bien acá en Univisión gracias a Dios", comenzó diciendo.

Y agregó: "Yo siempre he sido una persona muy agradecida, ellos me abrieron las puertas acá en Univisión y cuando yo necesitaba de Real España no me las abrieron y sí lo hicieron otros clubes como Marathón y Vida, acá me siento bien, no puedo dejar mi trabajo por irme con Real España, en un futuro a lo mejor, pero por los momentos mi enfoque es Univisión", expresó Pavón.

El periodista Enrique Lanza, tras escuchar la respuesta de la "Sombra", le comentó que era una lástima que en su momento no tuvo esa oportunidad en el arranque de su carrera como DT, a lo que Pavón respondió: "Menos mal que soy el ídolo".