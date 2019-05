KD La Caracola: "Mis relaciones con los futbolistas han sido un fracaso"

La música, la farándula y pasajes de éxitos mezclados con momentos pesarosos pintan el pasaje de la famosa artista hondureña Karleen Arzú, conocida popularmente como “KD La Caracola”. Desde sus primeros años ha concebido destacar en el mundo urbano con su último y más reciente éxito titulado “Pregúntale” con el cual ha expandido fronteras.

Sin embargo, detrás de esa careta esconde un pasado íntimo con dos futbolistas hondureños (Franco Güity y Deiby Flores) que se traducen como dos relaciones fracasadas, de las cuales hoy en DIEZ habló por primera vez abiertamente de ello, además de otros temas.

¿Cuéntanos quién es Karleen Arzú?

Es una mujer luchadora, fuerte y sobre todo perseverante dedicada en la actualidad en el mundo de la música urbana.

¿Cómo fueron tus comienzos en la música?

Fue en un momento cuando DRRD (grupo musical de música urbana) me hizo una invitación para un sencillo (Dime qué pasa). Ellos me comentaron que querían a una voz femenina y así comenzó.

¿Qué es lo que más has disfrutado?

El crecimiento, los viajes y muchas personas que he logrado conocer. No me tomado la tarea de contar cuántas canciones he grabado, pero desde “Te amo” han sido innumerables.

¿La más exitosa?

Sin duda “Pregúntale”, con esa he tenido nuevo público, he expandido fronteras que nunca me imaginé.

¿A qué le apuntas?

Me veo en las grandes ligas, eso no llega hasta aquí. Por mucho que haya piedras y espinas en el camino yo sigo sin importar nada, sigo ignorando mientras estoy encaminada al éxito.

Cuéntame de un momento cuando quisiste dejarlo todo…

Gracias a Dios tengo personas especiales que me motivan como mi madre o Antony Bodden, pero uno se encuentra personas que quieren apagar tus sueños. He pasado traumas, sin ganas de salir y no ha sido fácil como con lo que pasé en el 2015 cuando me retiré un rato de la música.

¿Te refieres al escándalo del 2015?

Era un video íntimo de personas teniendo relaciones sexuales, hubo rumores que era yo, hay gento que creyó o me confundió, eso me dañó mucho. En ese entonces no podía salir a la calle, pero ahora he logrado superarlo. Puedo decir con certeza que no era o, jamás permitiría algo así. Hoy he aprendido porque como artista siempre estamos expuestas.

Una chica como tú recibe muchos halagos en las redes…

Ja, ja, ja si. Son innumerables, pero en su mayoría son mensajes buenos.

¿Cómo estás en el tema amoroso? ¿Cómo ha sido en los últimos años?

En ese tiempo que me alejé de la música estuve con alguien, pero me hizo daño en lo psicológico porque no le aportaba nada a mi vida, era super celoso, no le gustaba que anduviera en conciertos.

¡EN FOTOS! Así es KD La Caracola, la cantante hondureña que sostuvo una relación con un futbolista de Olimpia y UPNFM

RELACIONES CON FUTBOLISTAS

¿Quién es Franco Güity para ti?

Ja, ja, ja. Como persona es alguien maravilloso, él estuvo para mí en su momento, compartió conmigo y sea como sea lo aprecio.

¿Cuánto duró esa relación?

Duramos tres meses nada más, en el tema de noviazgo me falló, tuve que darme fin a la relación.

¿Intentó recuperarte?

Claro, yo también. Pero al final no funcionó, cada quién buscó su rumbo

En un momento se te involucró con Deiby Flores… ¿Hubo algo?

¡Hay Dios mío! ¡Me estás acribillando ja, ja, ja! Sí, fue mi pareja, fue una de las personas que más quise, es una linda persona, si él puede ayudarte lo hace, pero también en el tema de la relación falló completamente. No guardo resentimiento, lo pasado es pasado y ahora tengo un presente en el que me siento feliz.

¿Hubo otro futbolista más?

Pues mira, de noviazgo solo ellos dos. Podría mencionarte los futbolistas que me han cortejado, pero hasta allí, dije: -con futbolistas ya no más-, me bastaron ellos dos para darme cuenta de muchas cosas, quizá no todos sean iguales, pero no quise seguir experimentando.

Es decir: ¿Tus relaciones con futbolistas han sido un fracaso?

Uffff sí, mis relaciones con los futbolistas han sido fracasadas. Yo había escuchado comentarios de ellos, pero antes de juzgar prefiero conocer a las personas. Anduve con ellos no porque sean futbolistas, sino porque se ganaron mi corazón, no estaba de más abrir mi corazón después de tanto tiempo de estar sola, pero en lo demás fracasé con ellos.

¿Cómo es la relación de un futbolista con una artista?

Somos dos personas en el mundo de la farándula, siempre cuido mi imagen, con ellos nunca publiqué las relaciones, porque aparte de que cuido mi imagen, cuido mi corazón. Yo en el amor soy entregada, si tú fallas, es tú error. En lo demás la gente siempre tiene algo qué decir, no te dejan ser feliz, eso fue lo que pasó con ellos dos.

¿Hoy estás comprometida no?

Sí, esa etapa ya está superada, ahora estoy con una nueva persona, estoy mejor y me siento bien. Mi actual pareja es la persona más bella que ha conocido, hasta ahora las cosas van bien, todo tiene su proceso y ahora estamos en la etapa en donde el pasado comienza a salir, pero vamos enfrentando las cosas con inteligencia. No han fecha para boda, pero estamos en eso.

CURIOSIDADES

Color: Azul

Comida favorita: Machuca y la pizza

Pasatiempo: El Gimnasio

Música: Para mí significa paz

¿De dónde surge el apodo KD La Caracola?: La gente que me conoce sabe que cuando abrí mi Facebook le puse “La Caracola Arzú” en relación a mi padre que tiene muchos apodos (entre ellos caracol); también viví un tiempo en Roatán, pero fue la gente quien decidió nombrarme así.

Originaria: Río Esteban

Edad: 26 años

Instagram: kdlacaracolaofficial