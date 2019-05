Wilmer Cruz consuma su primer descenso en la Liga Nacional

El técnico hondureño Wilmer Cruz sumó este día su primer descenso en la Liga Nacional tras quedar en último lugar en la triangular final por el no descenso con el Juticalpa.

¡El golazo de Oliver Morazán que fue insuficiente para Juticalpa!



El estratega catracho ha dirigido al Honduras Progreso y Juticalpa en Primera División, pero quedó condenado al descenso con los canecheros tras dirigir en 12 encuentros.

Ni los fichajes de jugadores experimentados evitaron el descenso del Juticalpa



Wilmer Cruz no pudo hacer que los canecheros pudieran ganar en casa algo que lo condenó en la triangular final por el no descenso tras perder ante el Honduras Progreso.



Cruz llegó al Juticalpa tras la salida de Robert de Lima que no conseguir los mejores resultados en el fútbol hondureño. El "Pájaro" hasta ahora suma 94 partidos y ha ganado 32 de ellos.