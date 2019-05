Marvin Chávez y el porqué de su retiro: “Ya no quise tomar el fútbol en serio”

Pasados al menos 12 años después de su debut (Victoria 2005) en el fútbol de la Primera División, el centrocampista hondureño Marvin Chávez, conocido popularmente como el “Hijo del Viento” le puso fin a su carrera como profesional.

Su pasaje estuvo tatuado de pasos importantes como su primera convocatoria a una Selección de Honduras, participaciones en Copa Centroamericana, Copa Oro y su graduación en el 2014 con la Copa del Mundo que desarrolló en Brasil.

El resto de su trayectoria a nivel de clubes la completó en Marathón, FC Dallas, San Jose Earthquakes, Colorado Rapids, Chivas USA, San Antonio Scorpions y Rayo Oklahoma City.

Su hoja de vida es el sinónimo de su trayectoria y experiencia… ¿pero ¿qué lo llevó a retirarse y a qué se dedica ahora? Hoy en DIEZ el exfutbolista nos detalla.

¿Después de tantos años de trayectoria cómo resumes tu pasaje en el fútbol?

Son muchos años, muchos de alegría y al mismo tiempo de tristeza, pero me quedo con los que disfruté en instantes maravillosos.

¿Con cuál te quedarías?

Me quedo con la convocatoria en la Selección de Honduras, fue mi sueño desde que estaba en el Victoria viendo a Tyson Núñez, le comenté a un tío que iba a trabajar fuerte para estar allí.

¿Fue Tyson tu ídolo, tu ejemplo a seguir?

Sí, siempre lo fue y lo sigue siendo hasta el momento, pese a que está por su retiro sigue siendo el número uno para mí. En la actualidad el mejor del mundo es Messi, pero Tyson es alguien especial para mí que también lo ubico en esa posición.

¿Por qué dices -momentos tristes en el fútbol-?

Pues lo tomo como momentos que no quise pasar, pero pasaron. En la vida hay cosas que uno no lo espera, pero pasa, como en el caso de mi hermanita (Claudia) al final ya no quise tomar el fútbol enserio. Respeto mucho el fútbol, me dio mucho, pero para seguir uno tiene que estaré enfocado al cien por ciento.

¿Fue ese tema que te desbalanceó?

Prácticamente sí, pero si ella estuviera bien a estas alturas seguiría dándole alegrías al pueblo, por ende, hasta hoy muchos me invitan para regresar al terreno de juego. Siento que, si me ponen a un preparador físico, perfectamente podría regresar, pero no viene al caso, ahora estoy feliz. La única cosa que le pido a Dios es que mi hermana esté bien, eso me hizo alejarme del fútbol.

¿Cuántos años peleando esta batalla de rodillas?

Son muchos, gracias a Dios tengo a mucha gente que me quiere, que ora por ella, eso no tiene precio.

¿Ya no ilusiona tanto el fútbol como en tus mejores tiempos?

El fútbol es mi vida, desde que nací prácticamente iba a la cancha a vender nace y pescado para comprarme una pelota. Gracias a Dios lo logré en su momento. No me arrepiento de tirarme de las canchas porque estoy disfrutando de esta etapa.

¿Cuánto te costó tu primera pelota?

Recuerdo que cinco lempiras. Recuerdo que me molestaba con los buseros porque ya quería llegar a la comunidad (Sambo Creek) para llegar a la playa y ponerme a jugar. Hoy incentivo a los jóvenes a que sigan creciendo y tengan humildad.

¿A quién ves como tu sucesor?

Hay mucho joven con talento. Corozal y Sambo Creek son dos pueblos que aprecio mucho. El problema entre los garífunas es la mentalidad pobre, hay mucho conformismo. A veces el problema es que hay tres o cuatro jugadores buenos, pero se agrandan y así es difícil. Los jóvenes de ahora ya no quieren escuchar y respetar a quienes hemos tenido trayectoria como Tyson Núñez, siento que él ha tratado de ayudar a muchas personas, pero cuando salen no demuestran lo que hacen acá (Sambo Creek).

Sí me han dicho que hay jóvenes con mucho talento, no me atrevo a decir un nombre, pero estoy seguro que saldrá jugadores mejore que mí.

Marvin Chávez posa junto a su madre durante la entrevista a Diario Diez. Foto: Edgar Witty

MENSAJE PARA SU MADRE

¿De qué vivirá Marvin Chávez el resto de sus días?

Se me abrió una nueva oportunidad en Oklahoma City estoy con un colegio “Cristo Rey” en un proyecto que me brindaron. Me alejé del fútbol como profesional, pero Dios me abrió el camino. En lo demás deberé esperar porque uno propone, pero Dios es quien dispone.

¿Qué valor tiene tu madre (Mirtha Álvarez) para ti?

Mucho, mi vieja es algo inexplicable, es el regalo más bello que Dios me ha dado. Estoy acá para celebrar el Día de las Madres a su lado, es la oportunidad que Dios me dio, la tengo viva y la estoy disfrutando. El motivo de mi viaje fue ella, porque mis hermanos están lejos, así el porqué de esta sorpresa.

¿Cómo recuerdas tus inicios con ella a tu lado?

Como una madre que me aconsejó y me apoyó en todo momento, no la cambiaría por nada. Los jóvenes de ahora deben valorar, porque madre solo es una, un papá podríamos conseguir en la esquina, pero si tienen a su madre que la disfruten y la respeten.

Sus frases:

“En lo personal me dejó contento, yo vi el partido, vi la dinámica y esquema que usa el profesor. Estoy seguro de que le dará grandes alegrías al pueblo”.

“Los jóvenes deben aprender de la gente de experiencia, en la vida uno no debe conformarse porque cada día es de crecimiento”