Matías Galvaliz sobre agresión de Bodden: "Venía saludando al público y sentí el puñetazo"

El volante de Motagua Matías Galvaliz reaccionó luego del puñetazo que recibió por parte de John Bodden, arquero suplente de Marathón quien lo agredió cuando se dirigía al banco de suplentes.

Leer más: ¡John Bodden lo volvió hacer! Golpe a Matías Galvaliz y se peleó con el público en el Nacional

"Eso es parte del juego, yo venía saludando a la gente y de repente me pegó un puñetazo, no escuché lo que me dijo", describió Galvaliz.

Sobre el juego, el diminuto jugador mencionó que ahora tienen dos resultados (Un empate o un triunfo) que les favorece para el juego de vuelta en el Yankel Rosenthal.

"Sabemos que tenemos una gran ventaja, ahora con el 2-0 dimos vuelta a la situación, un empate nos clasifica a nosotros, tenemos dos resultados a favor y haremos lo posible por llegar a la final", cerró.

El argentino luego de la agresión se tiró a la pista del estadio Nacional.

Marathón recibirá la visita del conjunto de Diego Vázquez el próximo sábado a las 3:00 de la tarde en su fortín donde debe ganar por diferencia de dos goles si quiere ser finalista.