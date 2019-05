Juan Ramón Mejía: "No somos jugadores que nos vendemos"

Anotando un doblete en el partido clave por el no descenso ante el Juticalpa, Juan Ramón Mejía se muestra feliz por la oportunidad que tuvo de jugar con todo con el Real de Minas.

"Nosotros demostramos que un equipo humilde luchaba con buen fútbol, pero lastimosamente dejamos ir puntos que nos hubieran evitado estar en estas instancias, pero Dios le da las peores batallas a sus mejores guerreros", indicó.

El sufrimiento de los jugadores del Juticalpa tras el descenso

El atacante destacó como fue el inicio del club y lo que lograron.

"Un equipo sin dinero ahora tiene su mejor afición y vamos a seguir luchando. Les agradecemos a la gente de Danlí y por eso luchamos para poder dejar a este equipo en la primera división".

En cuanto a su desempeño en la temporada en el club minero.

"Tuve lapsos malos en el torneo, problemas, no cerré jugando, pero estoy agradecido con Dios porque me dio el apoyo de personas importante y me hicieron luchar hasta el final. El cuerpo técnico y los compañeros que son unos guerreros".

Cuando se le consultó sobre un posible ofrecimiento que se habría hecho de parte del cuadro Juticalpa para los jugadores del Real de Minas para que se dejaran ganar. "No somos jugadores que nos vendemos, sino que jugamos. Sabíamos que no veníamos por dinero y a los cinco jugadores viejos que llegamos al club nos señalaban de locos porque llegábamos a un equipo donde no había nada y con 11 puntos de desventaja del Honduras Progreso".

Y agregó: "Juticalpa es una gran institución y no tiene necesidad de eso, igual nosotros. Hoy demostramos que luchamos hasta el final. Es una falta de respeto que se hable así de ellos. Yo estuve ahí y mis respetos para ellos porque los conozco".