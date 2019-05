Presidente del Real de Minas habla sobre la posible venta de categoría del equipo

Feliz por la salvación del equipo y en medio de tanta felicitación, el presidente del Real de Minas, Gerardo Martínez, no pudo ocultar la alegría que le causó la salvación de la categoría.

¡EN FOTOS! La celebración del Real de Minas tras salvar la categoría



"Feliz, contento. Hemos estado un año con este sufrimiento, todos los partidos en este torneo eran finales y en la 20 salvamos la categoría. Estamos contento con el equipo", comentó.



Y agregó: "Luchamos contra todo y por eso el agradecimiento al cuerpo técnico, jugadores. Ellos sabían que es un equipo donde no hay dinero, pero se les explicó claro y ellos dijeron que iban a luchar por salvar la categoría. Bajamos al Honduras Progreso que nos llevaba 11 puntos y al final quedo contento con la afición y el Comité del estadio de Danlí".

La afición de Danlí le respondió al Real de Minas y seguirán viendo partidos de primera.

Martínez siempre confío que el equipo de la mano de Raúl Cáceres lograría la salvación. "Lograr este anhelado no descenso para el equipo Real de Minas, un club noble, pequeño, pero con un corazón muy grande de estos muchachos".



El mandamás del equipo minera considera que: "Todo mundo me decía que porque traía un técnico novato, pero ahí están los resultados, un equipo jugando gran fútbol desde el primer partido y esperamos más de este club".

¡NO SE VENDE!



A pesar de los problemas económicos, el presidente del cuadro Real de Minas fue directo y claro al asegurar que no se venderá el equipo.

"El equipo Real de Minas no se vende, esta es una primicia que se la doy, segundo que va seguir jugando en la ciudad de Danlí y darle el equipo a la ciudad. Vamos a buscar de que manera se involucre la empresa privada y la corporación municipal. Esta ciudad merece fútbol de Liga Nacional".

Raúl Cáceres tendría ofrecimientos otros clubes de Primera División.

Además explicó que siempre dejó al técnico realizar su trabajo. "Estoy muy contento y tenemos muy buena relación. Yo no soy de los directivos que se meten en las cuestiones técnicas, ellos estudiaron para eso y la idea es que ellos hagan su trabajo. Siempre le expresé lo que sentíamos".





Ante los rumores que Raúl Cáceres podría irse de él equipo por ofertas de otros clubes. "Va a depender de él, yo tampoco soy de los que si un equipo quiere a un jugador lo vamos a retener, no, no somos de ese tipo. Al final él va a tomar la decisión, pero sabe que su equipo es el Real de Minas y aquí va a hacer historia", finalizó diciendo Gerardo Martínez, presidente del Real de Minas.