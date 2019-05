Elías Nazar: "Honduras Progreso nunca va a estar a la venta"

Frontal y tajante fue el máximo dirigente del Honduras Progreso, Elías Nazar, sobre los murmullos que indicaban que el cuadro arrocero podría estar a la venta.

Ante los rumores, el presidente de los ribereños negó de manera rotunda tales dichos y aseguró que la institución de la Perla del Ulúa nunca estaría abierta al comercio para que se vaya de la ciudad.

"Si alguien interesado dentro de El Progreso que quiera mantener la categoría aquí, que pueda mejorar la finanzas y todo lo que es el Honduras, yo con gusto lo aceptaría. Ya sea como aportante, sociedad o nuevo presidente, de la figura que quieran, eso no me interesa. Lo que me interesa es que el equipo mejore y no pase estas situaciones. Honduras Progreso nunca va a estar a la venta, la gente interesada en el equipo es para afuera y eso es totalmente negativo e imposible de hacer."

Pese a que la alcadía progreseña ofreció su apoyo al club arrocero para solventar parte de la economía que se ha visto quebrantada en los últimos torneos, Elías Nazar agradeció el aporte pero reconoció que aún no es suficiente.

"Es que no ajusta, es un millón de lempiras. Eso ajusta solamente para un mes", admitió.

Desde la próxima semana, el jerarca empezará a trabajar en la conformación del plantel para el siguiente torneo y en su lista ya están escritos varios descartados.