Honduras Progreso confirma sus primeras bajas y Frelys López pide su salida

Tras finalizar su participación en el Torneo Clausura 2019 y la celebración por la salvación del descenso, Honduras Progreso empezará la planificación del siguiente campeonato pensando en no sufrir otra crisis que los amenazó con la pérdida del categoría.

Frelys López no confirmó su continuidad con Honduras Progreso

Es por eso que el presidente de los ribereños, Elías Nazar, expresó que trabajarán en el proyecto del equipo y desde ya anunció a los primeros jugadores a quienes no se les renovará su contrato para continuar en el club.

"Estamos súper emocionados con la salvación y desde la próxima semana empezaremos inmediatamente a trabajar en las mejoras del equipo y cómo debemos mejorar. Ya hablé con los jugadores que nos interesan de los que se les venció el contrato, el caso de Dylan (Andrade) porque es parte del proyecto de jóvenes. Yerson Gutiérrez aparece que no tiene contrato pero sí tiene. Roy Smith me interesa mantenerlo, nos vamos a reunir para que antes que salga de viaje dejemos arreglado y estaremos en busca de extranjeros para ciertas plazas y no pasar esta situación otra vez", comentó el dirigente progreseño.

En el caso específico de los futbolistas que no seguirán vistiendo la camiseta del Honduras, Nazar confirmó que serán extranjeros. Sin embargo, otros foráneos sí permanecerán en la institución de la Perla del Ulúa.

"Justin Pérez y Luis González, con ellos no vamos a arreglar, Yerson (Gutiérrez) tiene un año más", contó Elías.

También se refirió a la situación del atacante Frelys López, quien dejó en duda su estadía en el cuadro arrocero.

"Frelys tiene contrato hasta diciembre pero si sale alguna oferta podríamos sentarnos a negociar", afirmó.

Además, el dirigente aseguró que la prolongación del acuerdo con el entrenador Luis Alvarado para que se mantenga en el banquillo del equipo, dependerá de la reunión que sostendrán.

"Luis es el candidato número uno y único que tenemos, dependerá de lo que platiquemos con él", concluyó.