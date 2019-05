Vicerrector de la UPNFM sobre Melissa Pastrana: "Los errores son tan repetitivos y de la misma doñita"

A pesar que las horas han pasado, las heridas no terminan de cerrar. La directiva de la UPNFM ha salido al pasado sobre el accionar arbitral que tuvo el pasado sábado Melissa Pastrana.

"Indistintamente de lo que haya pasado, muchos se suben al tren de las victorias y de las derrotas dicen que son huérfanas. La responsabilidad de lo que pasó el sábado es de todos, no solo de los que estaban en la cancha. Asumimos la responsabilidad. La señora que desafortunadamente fue designada para árbitro, me parece que cometió el error, pero eso me parece eso es como cuando usted asesina una persona y después se arrepiente, no lo va a revivir", indicó Darío Cruz, vicerrector de la UPNFM.

A pesar que el Vicepresidente de la Comisión de arbitraje, Pedro Rebollar, reconoció que sí era penal el que no se le marcó a los Lobos. "Con que venga Pedro Rebollar a expresar que sí fue penal y que todos los medios lo digan, no solventa nada. El ayer ya fue, veamos lo que va suceder el domingo y vamos a jugar con la misma actitud y corrigiendo los errores en varias áreas. Hay que esperar que así como en otros lados hay noches mágicas, así exista una tarde mágica en el Nacional, pero si pasa el Olimpia, que le cueste el sudor en la cancha".

Pero deja claro que. "No ha sido por costumbre de esta junta directiva referirse a trabajos arbitrales, ni comisiones de arbitraje, por lo tanto no vamos a cuestionar nombramientos ni nada".

Darío Cruz también le dio los méritos a los merengues. "También nosotros debemos de reconocer el buen juego que ellos desarrollaron. Olimpia no es el culpable, ellos hicieron lo que tenían que hacer, fue superior y aprovechó lo errores. Esperemos verlos el domingo a las 4:00 pm".

El directivo universitario añadió también que. "Vi el partido en vivo, luego vi la repetición con toda la calma y los errores siempre han habido. Lo que pasa que los errores son tan repetitivos y de la misma doñita que nos ha pitado, que entonces uno empieza a señalar y unos hablan de línea, pero no, Hay que confiar en el trabajo de los demás. El fútbol sin los árbitros no sería, sin los jugadores, directivos y cuerpos técnicos. Lo que necesitamos es hacer las cosas bien".

Entre otros aspectos, Darío Cruz confesó que. "Siento que deben de ser más fuertes las sanciones. Yo le mandé varios recortes a don Pedro Rebollar, que por insultar a un árbitro, un jugador del Atlético de Madrid ocho partidos le costó y yo vi ese partido del sábado, cierto jugador del Olimpia, casi le pegaba a la señora que estaba arbitrando".