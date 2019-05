Keosseián lo reconoce: "Los árbitros se equivocaron el otro día"

Follow @GustavoRocaGOL

Manuel Keosseián, técnico del Olimpia, ya palpita el juego de vuelta de las semifinales del Clausura-2019 ante la UPN, donde llevan un marcador favorable luego del 1-3 cosechado en la ida.

En el ambiente merengue hay risas, bromas, y serenidad, hay relajación total, pero eso no indica que estén confiados de cara al partido que cierra las semis en el Nacional el domingo a las 4:00 de la tarde.

'Manolo' compareció en rueda de prensa y asegura que el equipo apostará a ganar. Además, no dudó en aceptar que sí hubo errores de Melissa Pastrana en el juego disputado en Choluteca y halagó el trabajo de Jorge Benguché.

Melissa Pastrana fue muy criticada después del Olimpia-UPN.

LO QUE DIJO:

Errores arbitrales: "Olimpia ganó bien, nada más, yo nunca he hablado de los árbitros, solo de la final anterior (ante Motagua), los árbitros se equivocaron el otro día (frente a UPN) también en cosas que favorecían al Olimpia".



Errores arbitrales en contra: "Pudo haber habido una expulsión en una falta contra Bengtson y hubo un offside que no se cobró, es relativo, fue un partido donde Olimpia hizo muy bien las cosas".



La base del éxito momentáneo: "Hemos mantenido un equipo base, a excepción de un solo cambio, que es Edwin Rodríguez, que está lesionado, después los otros 10 jugadores han sido los mismos y eso da una automatización, el otro día jugamos con un equipo que hizo un gran torneo (UPN), la primera vez que pierde ahí en Choluteca, o sea, hicieron un gran trabajo mis muchachos".

Jorge Benguché marcó los tres goles con los que Olimpia venció a la UPN.

Sobre una final ante Motagua: "A los cuatro equipos nos quedan 90 minutos, yo antes, cuando el equipo me acuerdo que perdió ante la UPN en Tegucigalpa, dije que veía a Olimpia en la final y lo sigo viendo, pero respeto el partido del domingo, no se puede dar nada por terminado, lo mismo en el Motagua ante Marathón, que tiene un entrenador que ha vivido mil y una batalla como esta, no está dicha la última palabra en los dos juegos".



¿Es el Olimpia que quiere?: "Estamos bien, como todo equipo hay momentos que el rival tiene el dominio del juego, y hay cosas que debemos corregir, nunca estamos conformes, hay que corregir".



Remontada de UPN al estilo Liverpool: "En el fútbol puede pasar cualquier cosa y nosotros vamos a estar preparado para que no sucedan esas cosas; ojalá podamos pasar".

Los goles de Jorge Benguché: "Jorge lleva como 10 u 11 goles y ha sido un jugador importante para nosotros no solo en el juego de ida de semifinales, sino que en todo el torneo, me alegro muchísimo por él, es un muy buen muchacho y profesional".



Sobre su expulsión: "Yo no me acuerdo aquí en Honduras que me hayan echado, pero si me expulsaron habrá sido una vez, tampoco fue por protesta ni nada, no me di cuenta y entré a la cancha. En todos lados y aquí los técnicos se salen. El juego marca para mí porque me gusta estar en la cancha pero si no estoy yo, está Mario Beata y Juan Carlos Espinoza; no sé dónde voy a estar, si en silla, palco, no sé; esa no es mi preocupación, sino que el equipo gane y clasifique a la final".

¿Alguna promesa?: "¿Quitarme el bigote?... Nunca me lo saqué el bigote, mi familia me mata. Mi familia quiere más al bigote que a mí (risas)".



Se nota más sereno: "Lo que pasa que ustedes (prensa) están mas tranquilos y mas serenos".



Presencia Dabirson Castillo: "Terminó su contrato con Juticalpa y está entrenando con las reservas".