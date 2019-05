Diego Vázquez a Rolin Peña: "Lo vi entrando al túnel abrazando al árbitro"

"En San Pedro Sula veremos de qué están hechos. Si Motagua va a pasar tienen que hacerlo con nuestra gente y en nuestra cancha", fueron las declaraciones del gerente deportivo verdolaga Rolando Peña minutos después de haber perdido 2-0 en el Nacional.

Motagua ha tomado en serio estas declaraciones y se preparan para todo tipo de ambiente que pueden vivir el sábado en el Yankel Rosenthal cuando se dispute el juego de vuelta de las semifinales.

Diego Vázquez, entrenador de los azules, habló este miércoles y se refirió al tema, también reveló que se sorprendió cuando vio a Peña abrazando a Saíd Martínez el domingo, algo que considera no fue normal.

"Yo lo vi entrando al túnel abrazando al árbitro hasta que llegó a la puerta y acá de visitante, no sé si eso se hace en otro lado, no veo que sea tan hostil. Abrazó al árbitro hasta llegar donde cambian ellos que es al lado del camerino donde estaba Marathón, estuvo, no sé como cuantos metros con Saíd (Martínez), pero bueno son detalles que no inciden".

Una de la preocupaciones que no se dejan de lado en el ciclón es el arbitraje. "Es un tema difícil, la verdad que últimamente en esa cancha tiene alguna incidencia favorable (a Marathón), espero que lo hagan bien y que se equivoquen lo menos posible. Sobre la escogencia le corresponde a Rebollar".