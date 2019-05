"Patón" Mejía a Franco Güity: "Uno debe de responder cuando está en un equipo grande"

Caracterizado por no callar lo que piensa, el volante del Olimpia, German Mejía, habló de todo un poco y no quiere darse como favorito en este duelo ante los universitarios.

"No se puede confiar, es peligroso, pasa en las grandes ligas y puede pasar aquí. No podemos confiarnos. Todavía no estamos en la final. El domingo se mira y primero Dios estemos ahí", comentó.

Franco Güity: "Melissa influyó en el resultado"

"Patón" Mejía se calentó un poco cuando fue consultado por las declaraciones de los jugadores de la UPNFM, quienes aseguran se vieron afectados por el arbitraje de Melissa Pastrana.

"Los dos que hablaron cuando estaban en equipos grandes, no respondían, ahora que están en un club pequeño responden. Uno debe de demostrar cuando está en un grande, ahí es donde se miran los jugadores, pero en uno pequeño con todo respeto, cualquiera juega".

Y prosiguió. "Me dijeron que habló Franco Güity y (Víctor) Moncada, eso es falta de respeto. A nosotros nos robaron la final y semifinal y tiramos, pero si miran que es penal, son bárbaros".

Manuel Keosseián acepta errores arbitrales

Mejía fue más allá y le tiró con todo a Franco Güity y Víctor Moncada. "Cuando estuvieron en el Real España y Olimpia por qué no la rompieron, ahora quieren venir a criticarnos el trabajo de nosotros que estamos haciendo bien".

Según considera el volante de los merengues. "Dicen que nos regalaron el partido, que hubo penal y si lo ven, solo fue un roce y se tira. Si el chavalo sigue y centra, nos pudieron empatar, pero aquí estamos acostumbrados a tirarnos y arruinar el fútbol".

Cuando uno de los colegas le dijo a Mejía que los jugadores no habían hablado del Olimpia, solo de Pastrana. "Dijeron de Melissa, pero te están tirando que te regalaron. Dentro de la cancha nosotros respondimos y tuvimos para meterles siete u ocho. También le tiraron a los periodistas que se callan y ustedes no lo han hecho, cuando quieren tiran".

Desde el punto de vista del jugador merengue. "Nunca me han regalado nada. Yo tengo varios familiares Motagua que cuando estaba pequeño decían que al Olimpia le regalan. Ahora que hablamos, yo les digo: "Si estuvieras en mis zapatos, te darías cuenta lo que es Olimpia".

"Patón" no entiendo como un jugador que pasó por la cueva del león se refiere de esa manera en contra del equipo. "Franco estuvo aquí y molesta que diga que al Olimpia le regalan".

Al ser consultado por lo que él ve en la acción del penal que comete Jonathan Paz.

"Si vos lo ves, Paz lo toco así (hace un gesto con su mano). La vez pasada yo les tiré (árbitros) y ahora mejor estamos callados. Nosotros tenemos que mejorar esto, ya que de aquí vivimos y come mi familia. Cada día tengo que echarle maceta en el terreno de juego para llevarle la comida".

Dejó claro que. "Siempre lo he dicho que lo demuestren dentro de la cancha. En el rectángulo de juego nosotros somos los que mandamos, pero nosotros con humildad trabajando fuerte para sacar el resultado el domingo".

Considerando la ventaja que se tiene en la serie y ante una posible clasificación a la final. "Cualquier rival que se venga, nosotros queremos es sacar esta sequía que tenemos y ser campeones".

"Motagua lleva una diferencia de dos, pero Marathón es peligroso en el Yankel, es fuerte y ahí se va a definir el sábado", finalizó.