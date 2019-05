Galvaliz sobre Bodden: "Yo no crucé palabras, no sé porque habrá salido eso de él"

Las horas han transcurrido desde el incidente que tuvo el volante Matias Galvaliz y el portero John Bodden. El jugador de los azules confesó como fue que ocurrió este percance.

"Es una situación que me tocó vivir cuando salí, fea, porque uno en el terreno de juego hay situaciones que puede entender, la pulsaciones están a mil y uno entra en el juego de palabras, cada quien tirando para su equipo", dijo.

Leer: DIEGO VÁZQUEZ DISPARA CONTRA ROLIN PEÑA

Y además aseguró. "Uno entre en el juego de palabras para desestabilizar en el partido, pero una vez que termina, somos todos personas y tenemos que estar tranquilos. Hay muchos chicos mirando, mucha gente y nosotros tenemos que dar el ejemplo, pero son cosas que ocurren y no están buenas. Yo no soy rencoroso y son cosas que van a quedar ahí".

El jugador de los azules explica como fue que se dio el incidente. "Yo salí de cambio y el árbitro me hace salir por otro lado y cuando voy pasando por la banca de ellos, la gente me comienza aplaudir y yo solamente levanto las manos para agradecer el aplauso. Después el chico salió y me agredió".

Momentos de tensión cuando las bancas de Marathón y Motagua desapartaban a Bodden y Galvaliz.

Y aclara que. "Yo no crucé palabras en ningún momento, no sé porque habrá salido eso de él. Yo si he cruzado palabras con otros jugadores, pero son dentro de un partido, donde uno trata de tirar para su equipo y nada más, dentro de la cancha todo termina y somos todos personas. Me ha pasado con varios jugadores, con el mismo "Patón" Mejía del Olimpia. Dentro del terreno de juego somos rivales, pero después de la cancha nos damos la mano, no tenemos ningún problema".

Leer: DIEGO VÁZQUEZ HABLA SOBRE EL POLÉMICO CASO

Galvaliz asegura que si Bodden le pide disculpas, con gusto las acepta. "Si, por supuesto. Uno comete errores, a mí me pasa que cometo errores dentro del campo de juego y fuera. Uno entiende las cosas y hay que estar tranquilo".

SOBRE EL PARTIDO DE VUELTA

En lo que corresponde a la parte futbolística, el volante del Motagua tiene claro lo que le espera en la vuelta en el Yankel Rosenthal. "Con muchas ganas, sabemos que sacamos una buena ventaja y ahora tenemos que trabajar en la semana para mantenerla y llegar a la final".

Y asegura que. "Confiados no llegamos, pero si conscientes que tenemos una ventaja y al mismo tiempo sabemos que no podemos regalar ni un minuto allá porque hoy en día el fútbol está muy parejo y hay que hacer un buen partido para pasar"

En lo que corresponde a su buen nivel. "Gracias a Dios en lo personal me sintiendo muy bien en los últimos partidos y estoy contento con eso. El equipo está jugando muy bien. Ojalá podamos seguir y llegar a la final", concluyó.