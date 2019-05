Real de Minas cancela su deuda pendiente con Marvin Henríquez

El presidente del Real Minas salió al paso este martes en conferencia de prensa para informar que el equipo ha cancelado en su totalidad la deuda con el preparador de guardametas, Marvin Henríquez.

En su totalidad los mineros honraron un cheque de HNL, 67.333.33 en concepto de pagos atrasados al profesor durante su pasaje como empleado del equipo.

“Con eso estamos cerrando el capítulo de lo que es el pago de la deuda que se tiene con el profesor Marvin Henríquez”, dijo el presidente del equipo, Gerardo Martínez.

La problemática viene sucedida de un fallo del TNAF en contra del Minas en diciembre del 2018 y el atraso de pago traducido en una situación circunstancial del riesgo de perder puntos -o perder la categoría- basado en el incumplimiento del mismo.

Sin embargo, tras esta página de incidencias enfrentan otro problema, la espera de la resolución del futbolista Esdras Padilla y el pago de planilla a los futbolistas (1.2 millones) a los cuales se les debe dos meses y medios, situación que, según él, ya tienen solucionado.

“Nosotros hemos hablado con los jugadores, ellos sabían de la situación complicada del equipo en este torneo. Estamos trabajando en la planificación del próximo torneo, con el recurso que nos den ahorraríamos las deudas”, explicó.

“Todavía no tenemos la resolución, no sabemos cuándo nos la van a dar o si nos van a condenar a pagar. Hay que aclarar que no es que nosotros no queríamos pagar, lo que sí consideramos que el procedimiento no estaba claro”, agregó.

Fuera de ello también dejó en claro que el “equipo no está en venta” y que seguirán manteniendo como sede principal la ciudad de Danlí para las próximas temporadas.

“Ofertas no, han venido gente a decirme que están interesados, pero no con un valor. Hemos hablado que si yo decido vender el equipo, ellos tendrán prioridad, pero mi idea no es sacar al equipo de Danlí, Real de Minas no están en venta”, cerró.