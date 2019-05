Héctor Vargas llama "enanito" a Matias Galvaliz y justifica acción de John Bodden

El argentino Héctor Vargas, técnico del Marathón, atendió este martes a los medios luego de haber caído en la ida ante el Motagua por la semifinal del torneo Clausura de la Liga Nacional de Honduras.

Fiel a su estilo, Vargas arremetió contra Motagua, su entrenador Diego Vázquez y también contra el argentino Matías Galvaliz, a quien tildó de "enanito", incluso lanzó su dardo contra Isabel Zambrano, periodista de cancha de TVC, por la forma en que hizo el reporte segundos después de la agresión.

Héctor Vargas llama 'maricón' a Diego Vázquez

"Voy a explicar bien lo que sucedió... Primero pasó Marcelo Estigarribia y no hubo nada. Me tiraron de todo en el área técnica cuando pasó eso el 'chiquito' (Galvalíz) ese que se burló de todo el mundo y que se metió con Bodden", inició.







Agrega: "Estigarribia pasó delante mío y se fue a su banda, ningún problema, el chiquito, no recuerdo cómo se llama, que después pegó un grito una (se refiere a Zambrano) ahí como que si le habían tocado a alguien, él pasó cerquita del banco como burlándose, se cruza con Bodden cuando éste tiene sus buenas peleas ganadas y perdidas, explicó Vargas.

Eso no fue todo, Héctor avaló lo que su portero suplente hizo contra Galvaliz y además asegura que si se lo hubiera hecho a él en su etapa como jugador, también hubiera tenido esa reacción.

"Totalmente, es ser humano, se te viene a burlar alguien, si no era ahí era en el túnel, pero no tiene que burlarse; ahí tienen un video en el que dicen 'te rompimos el ojete, ¿qué te creés? El hijo de 'Rambo', a mí me hace eso de jugador y hago lo mismo, porque a mí no me vas a hacer eso en el banco", expresó.

El técnico verdolaga le adelanta a Motagua que no la pasarán bien en el Yankel y que no esperen cosas buenas cuando a ellos los hicieron sufrir.

"En todos los planos, a lo futbolístico, si sabés que se burlaron dentro del campo y se tomaron la 'selfie' con el gol ¿qué va a esperar aquí? que nosotros le vamos a mandar el camarógrafo del DIEZ, tenés que esperar lo que va a venir, aquí no es el Nacional", cerró.