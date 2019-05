Marathón sin preventa de boletos y no darán acceso a afición de Motagua

Se viene la semifinal de vuelta en el Yankel Rosenthal de San Pedro Sula y la junta directiva del Marathón quiere que su estadio se pinte de verde.

La barra organizada del Motagua no podrá ingresar al escenario deportivo de la ciudad industrial, tampoco la afición normal de los capitalinos.

Eso no es todo, el Marathón adelanta que no pondrá preventa de boletos para esta semifinal ante Motagua y que comenzarán a vender el mismo sábado a las 11:00 AM.

"Por seguridad no habrá preventa, los boletos se venderán el sábado en el estadio desde las 11:00 AM, el aficionado debe venir identificado con los colores de Marathón y se estarán haciendo registros porque normalmente lo que hacen (los hinchas de Motagua) es ponerse una camisa encima de Marathón y abajo la del visitante", dijo el presidente Orinson Amaya.