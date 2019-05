Liga Nacional llama al "respeto y deportividad" tras declaraciones de Héctor Vargas

Horas después de las fuertes declaraciones del entrenador Héctor Vargas arremetiendo contra Motagua y su entrenador Diego Vázquez, la dirigencia de la Liga Nacional ha emitido un comunicado solicitando "respeto, deportividad y solidaridad" a los equipos participantes en las semifinales.

"Ahora andan pidiendo que solo sea fútbol, a la Furia Verde solo le pido que se muestre como Furia Verde, aquí tienen su oportunidad, de que se sientan en la calle, que maneje todo lo de afuera", mandó a decir Vargas a su barra organizada.

“Después me tiraron una tabla que se la di al comisario y no la reportó. Si vos hacés una batalla cuando vuelvas no esperes que te tiren flores, en eso estamos seguros. Ellos querían eso, acá tendrán varias cosas”, sentenció de forma amenazante.

La Liga Nacional por la noche, al ver el revuelo en redes sociales y programas deportivos, decidió lanzar un comunicado.

"La Junta Directiva de La Liga Salva Vida a los equipos afiliados en competencia, aficionados y públicos en general hace saber:

Que como reflejo al sentimiento que compartimos todos los miembros de la junta directiva, solicitamos a jugadores, cuerpo técnicos, directivos y aficionados a exaltar los valores deportivos del esfuerzo, superación, perseverancia, igualdad, respeto, deportividad, solidaridad y compañerismo, que debe primar en nuestra competencia.

Que en los próximos encuentros resalte la generosidad de nuestro fútbol y el ambiente tan festivo e inigualable que genera la noble afición catracha.", indicó el comunicado.

Marathón recibe el sábado a Motagua en el estadio Yankel Rosenthal a las 3:30 de la tarde, necesita ganar por diferencia de dos goles para poder avanzar a la final.

La junta directiva de los verdes ha informado que el público del club visitante no podrá ingresar al estadio en ningún sector,