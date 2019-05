Isabel Zambrano revela por qué gritó en la agresión a Matías Galvaliz

Luego de tantos mensajes a través de las redes sociales, Isabel Zambrano, periodista de cancha de Televicentro en los juegos que se disputan en el estadio Nacional de Tegucigalpa, ha querido aclarar lo que sucedió durante el desarrollo del Motagua-Marathón.

Pues mientras se jugaba el duelo de ida de las semifinales entre ambos clubes hubo una acción que atrajo muchos comentarios y que protagonizó justamente la guapa Isabel; Matías Galvaliz iba caminando por la pista rumbo al banquillo del Motagua, pues había salido de cambio.

En eso, ante la presencia de la reportera, cuando Galvaliz iba pasando por el sector donde estaban los suplentes verdolagas, el polémico portero del Marathón, Jhon Bodden, se levantó y agredió físicamente al argentino de los azules, acción que sorprendió a Isabel.

Zambrano quiso aclararle a un usuario de Twitter lo que aconteció y por qué se escuchó su grito en medio de la transmisión.

"Cualquier periodista en algún momento se ha equivocado en transmisión. 1) Grité, si, en ese momento me lanzaron algo en la espalda y tenía el micrófono abierto. 2) Si, me alteré, pero como ud @mhandaljr no estaba en la cancha no sabe el momento que se vivió. 3) No soy perfecta. Disculpe", escribió Isabel Zambrano.

Ese grito hizo que varios memes se viralizaran en las redes sociales y que han obligado a Isabel Zambrano a referirse al tema.