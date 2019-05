Pedro Atala a Héctor Vargas: "Si hay una desgracia, a él le puede pasar factura"

Uno de los máximos directivos del Motagua, Pedro Atala, se ha encargado de responder a las fuertes declaraciones de Héctor Vargas quien llamó "maricón" al entrenador Diego Vázquez y que además hizo un llamado a la "Furia Verde" para que se hiciera sentir el sábado, les adelantó a los azules que rosas no les tirará.

"Nosotros haremos nuestro partido, pero siento que Vargas tiene desviada la atención de la parte futbolística para que no lo critiquen por el mal partido que vino a hacer el domingo, los directivos de Marathón han caído en su juego de no hablar de fútbol porque les salió barato el 2-0, pudo haber sido 3-0 o 4-0 y el mismo Vargas evidenció a sus jugadores porque estaban tirando patadas el domingo y hasta sacó en el primer tiempo a algunos que tenían amarilla porque estaban alterados, exageradamente violentos", afirmó en declaraciones brindadas a DIEZ.

Y agregó: "Marathón vino a Tegucigalpa y se comió tres con Olimpia, después volvió a venir y se comió 5 con Motagua y el fin de semana otros dos, Marathón lleva 10-0 en sus presentaciones en Tegucigalpa, de eso nadie habla, Vargas habla de maltratos e inseguridad y sus directivos caen en la trampa, por favor Orinson, no sea inocente. Amigo Rolin Peña, usted fue jugador de fútbol, sabe que Vargas no tiene argumentos deportivos", recordó.

Atala dice que su equipo no llega con miedo a San Pedro Sula ya que no es "Irak" adonde viajarán, aunque aceptó que contratarán seguridad privada para salvaguardar la integridad físcia de sus jugadores.

"Esto no es más que un partido de fútbol, no hay guerra ni nada y como dije, vamos a San Pedro Sula sin miedo y el que tenga miedo que se compre un perro", retó.

Eso sí, no deja de enviarle un mensaje al DT argentino de los verdolagas a que sea comedido ya que sus declaraciones pueden generar violencia y resultados que después puedan lamentarse.

"Siento que Vargas debe tranquilizarse porque la gente de Marathón no es tan ignorante para caer en una irresponsabilidad de algo que sea extradeportivo, deben darse cuenta que él es un entrenador de fútbol, ha sido campeón de Honduras varias veces y no le luce estar haciendo esto porque el país no esta para esto y en ese aspecto la Liga Nacional y la Comisión de Disciplina deben tomar nota porque si hay una desgracia a él le puede pasar factura", advirtió.

Atala hizo referencia a las declaraciones del argentino donde se quejó que el domingo a su llegada al Nacional no fueron resguardados como se debía, aceptó que la Policía debía estar. "Lo que vi es que la barra fueron a cantarle, no hubo violencia, pero estoy de acuerdo que debe haber seguridad, pero tampoco es para ponerse a llorar como niñas, no pasó nada, es una excusa por el 2-0 que perdió porque al final de cuenta se olvidan de todos".

Sobre las prohibiciones de la dirigencia de Marathón donde anunció no dejarán entrar al público azul, Atala cree que Motagua no estará solo pese a estos anuncios.

"Yo sé que la gente va a ir al estadio, sino van con la camisa de Motagua no hay problema, la gente va y nadie la puede detener, este es un evento público, nadie está en guerra, somos hermanos hondureños y es un mal mensaje el que manda la directiva de Marathón bloqueando el acceso".

¿Es verdad lo que dijo Orinson Amaya sobre que Motagua maneja el arbitraje en Honduras? "Que me lo demuestre, en ese estadio los árbitros entran intimidados, el colombiano que tienen, que es un gran jugador (Yustin Arboleda) lleva muchos goles en Honduras, pero 20 son de penal, es algo raro. Los árbitros se equivocan para todos los colores".