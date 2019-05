Deontay Wilder: "El boxeo es el único deporte donde puedes matar a alguien y te pagan"

El campeón mundial de peso pesado Deontay Wilder, volvió a dejar declaraciones polémicas en la rueda de prensa que ya se han hecho virales.



Las palabras controversiales las hizo este miércoles previo a la pelea que tendrá ante Dominic Breazeale el 18 de mayo en Showtime.



No es la primera vez que el boxeador envía este tipo de mensajes a sus rivales antes de enfrentarlos, ya que en abril del 2018 dijo "quiero un muerto en mi currículum" antes del combate contra Tyson Fury.



"Todavía estoy tratando de conseguir un cadáver en mi registro. Planeo golpearlo, lo sacaré de allí de una manera que nunca ha visto nadie", fueron las temerarias palabras de Wilder.





En sus declaraciones hizo énfasis en que el boxeo es un deporte de contacto y donde todo es legal por lo tanto haría uso de su derecho para golpearlo con todo a Dominic .



"Es el único deporte donde puedes matar a un hombre y cobrar por ello. Todo es legal, este es un deporte brutal no de caballeros", dijo el peleador.



El boxeador no se anduvo por las ramas y si gana el sábado sus nuevos objetivos serán Fury o Joshua ya que retó a ambos. "Quiero sacarlos a los dos, así que cualquier orden que venga, me vale", concluyó.