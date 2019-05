Óscar Salas se despide del Juticalpa y prepara maletas para la nueva aventura

El habilidoso mediocampista Óscar Salas se despidió del Juticalpa donde llegó el pasado torneo luego de salir del Olimpia donde no pudo salvarse del infierno y perdieron la categoría.

Salas quien ha sido recientemente vinculado por algunos de los grandes como Real España y Motagua, dejó claro que luchó y se ha disculpado con los aficionados del equipo olanchano.

"Solamente quiero agradecer a la gente de Juticalpa la que me brindó su apoyo y su cariño. Me disculpo por lo que pasó, es algo que no queríamos perder la categoría. Yo di lo mejor como futbolista y me disculpo con la afición y mis compañeros", escribió Salas en Instagram.

Salas no está dispuesto a jugar en la Liga de Ascenso y dice que llevará al equipo en el corazón porque le abrieron la puerta tras quedar fuera de los albos al no entrar en los planes del entrenador Manuel Keosseián.

"Llegó la hora de decir adiós a Juticalpa y la verdad estoy agradecido por el recibimiento de su gente. Juticalpa siempre será grande y estará en mi corazón. ¡Gracias Juticalpa por su apoyo!", comentó en sus redes sociales.