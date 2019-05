Robert Lima responde a Wimer Cuz: "Lo más fácil es buscar culpable, no lo conozco"

Luego del descenso del Juticalpa de la Liga Nacional, el técnico uruguayo Robert Lima, atendió a Diario Diez desde Uruguay para hablar un poco de su experiencia como estratega de los canecheros.

Wilmer Cruz: "No me tilden de delincuente y sinvergüenza que no soy"

Apenas cuatro empates, y tres derrotas fue el saldo que dejó Lima en la entidad Olanchana, números que no le bastaron para continuar con su ambicioso proyecto.

Lima aduce que retornaría al equipo pero con otras condiciones para ayudarlo con su retorno al máximo circuito del fútbol hondureño.

Además cuando se le consultó por las palabras de Wilmer Cruz quien afirmó que los 4 puntos que había hecho le costaron más de 400 mil lempiras al Juticalpa, Robert se limitó a decir que "los más fácil es buscar culpables, cada entrenador tiene su forma de trabajar".

El estratega mencionó que le encantaría retornar a dirigir a cualquier equipo en Honduras "Me gustaría regresar, encontré bien al país y su gente siempre me hizo sentir uno más en las calles".

¿Qué es de Robert Lima en la actualidad?

Estoy tranquilo, viendo los entrenamientos de alguno de los equipos de primera de Uruguay, además disfrutando de la familia y a la espera de alguna oportunidad.

¿Hay ofertas para volver a dirigir?

De momento no porque los torneos están terminando, estamos a la espera haber que sale.

¿Qué opina del descenso de Juticalpa?

La verdad que no se dieron los objetivos de los jugadores, apenado como toda la gente de Olancho, ojalá esto se revierta pronto y el equipo regrese a Liga Nacional donde se merecer porque Juticalpa es muy buena plaza.

¿Qué considera que hizo mal en el equipo?

En el fútbol cuando se habla de proyectos y pues en un equipo que pelea descenso y no se dan los resultados, somos conscientes que no pudimos ganar, las presiones que se tenían todo eso llevó a los jugadores nuevos a asumirla, lastimosamente teníamos buenos jugadores y no se pudo ganar.

¿Siente que Juticalpa mereció más?

Con la plantilla que teníamos merecíamos estar en un nivel más alto de la tabla, quizás me faltó ganar porque en el trabajo nos brindamos al máximo, esto está atado a los resultados.

¿Habían jugadores indisciplinado en el equipo que usted dirigió ?

No en el momento que yo estuve, ellos se brindaron al cien por ciento, de eso no tengo nada que decir solo darle gracias a ellos por como me apoyaron.

¿Cómo tomó su salida del equipo?

Con sorpresa, yo pensaba que podía seguir, el partido contra Platense ya nos habíamos encontrado, esa noche fue la que nos dijeron que ya no contaban conmigo.

¿Quería continuar al frente del equipo?

Cuatro empates y tres derrotas no era suficiente para mostrarme, tal vez un campeonato, pero bueno la directiva tiene sus presiones.

¿Los jugadores usted los pidió o se los impuso la directiva?

Nosotros conformamos el equipo con los que llegaban, algunos los pedí yo consensuados con la directiva, fue un problema con los que llegaron a última hora.

Robert Lima dirigiendo al Juticalpa ante Platense, su último duelo con los canecheros.

¿Es difícil armar un equipo así cuando llegan jugadores a última hora?

Es muy difícil un proyecto así, empezamos la pretemporada con un equipo y culminamos con otro, no tuvimos tanto tiempo para hacer una buena pretemporada, apenas tres semanas. Competimos y nos preparamos con el torneo encima.

¿Tiene revancha con el equipo para regresar?

Pues revancha no, si quisiera regresar porque conozco el medio, a los jugadores, ese equipo en otro contexto que no hubiese descenso, lastimosamente pasó esto y las presiones externas es más extremo de lo que se imaginan.

¿Volvería a dirigir un equipo en esa circunstancia?

Primero que nada pondría otras condiciones, fue culpa mía irme solo y no haber un presupuesto para llevarme un cuerpo técnico armado desde Uruguay con la gente de mi confianza, ese es un riesgo que asumí, hoy capaz ya no lo haría, como dice un dicho "Con leche se quema dos veces y no le gusta quemarse de nuevo", tomaría otro rol de llevar mi cuerpo técnico.

¿Ha tenido comunicación con la directiva del Juticalpa?

Sí tenemos comunicación, más allá de mi salida dejé una bonita amistad y la verdad mi idea es volver y ayudar al equipo a su retorno a primera, con mis jugadores que me despidieron en el hotel también estoy agradecido.

Wilmer Cruz dijo que su cuatro puntos valían más de 400 mil lempiras ¿Qué opina?

No tengo nada que decir, cada uno sabe lo que hizo, lo más fácil es buscar culpable, yo no lo conozco ni sé como trabaja, prefiero no decir nada.