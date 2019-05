El guardameta Roberto "Pipo" López se despide de Real España

¡Oficial! El guardameta hondureño, Roberto López, se despidió este miércoles del Real España tras acabar su contrato con el club después de nueve años ligado a la institución.

López de 24 años de edad, dio la noticia a través de un mensaje en sus redes sociales en cual aprovechó para agradecer a aquellos que estuvieron a su lado y que lo vieron crecer.

“Quiero agradecer a toda la afición de Real España por los años especiales que viví con ustedes. Mil gracias a todos los que me enseñaron a creer en mí durante estos nueve años, decir adiós no es fácil, pero en la vida las cosas no siempre salen como uno piensa que será. Los planes de Dios son perfectos”, escribió.

La salida de López del cuadro sampedrano era una telenovela con capítulo anunciado desde hace unos meses y tras terminar su contrato, ninguna de las dos partes logró renegociar.

En su última temporada 2018-19 logró acumular 2,122 minutos traducidos de 24 encuentros.

Esta salida abre la posibilidad de que Harold Fonseca -agente libre- arribe al club ante la incertidumbre de la continuidad de Luis “Buba” López, aunque todo dependerá de la oferta sobre la mesa en donde también está la apuesta de Olimpia.