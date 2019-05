Marcelo Canales: "En Olimpia quedé en deuda"

El centrocampista hondureño, Marcelo Canales, dejó en manifiesto en una entrevista a Diario Diez que ya es agente libre tras culminar su contrato con el Olimpia.

Canales jugó la última campaña cedido al Vida tras no encontrar un lugar en la plantilla de Manuel Keosseián, así como lo fue con Carlos Restrepo en su momento. Ante ello dijo que espera una propuesta de los merengues, pero que, si eso no llega, seguiría en el Vida, aunque no cierra las puertas a otro club.

“Todavía no me he puesto de acuerdo con ellos, mi contrato se terminó en estos seis meses (junio), tengo algo firmado con el Vida, estoy enfocado en eso, pero si sale algo -primeramente, Dios- que se dé, de lo contrario me quedaré en el equipo”, expresó el futbolista de 28 años, Marcelo Canales.

Y agregó: “Si se da la oportunidad podría irme, la carrera es corta y debo aprovechar. Quizá en Olimpia no rendí como esperaban, quedé en deuda, pero si en un futuro me toca regresar daré todo por el equipo, en este paso que fui me fue mal, pero Dios sabe lo que pase. Al equipo que vaya deberé respetar siempre a la institución”.

El futbolista jugó un rol importante en la última campaña, se convirtió en el referente del centro del campo y marcó goles importantes que le privó a los cocoteros de pelear por el no descenso.