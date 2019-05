Raúl Cáceres sobre denuncia de Juticalpa: "No vayan a manchar el fútbol hondureño"

El técnico del Real de Minas, Raúl Cáceres, no se ha quedado callado y ha expresado su punto de vista sobre el escrito que presentó este jueves el Juticalpa a la Comisión Nacional de Apelaciones donde busca quedarse en primera y que los capitalinos se vayan a segunda.



El estratega del club capitalino se muestra seguro que Real de Minas seguirá en la Liga Nacional porque se lo ganó ese derecho en la cancha.

"Esto está claro, desde el lunes está resuelto, lo que pasa es que son manotadas de ahogado de Juticalpa, a mí me tiene sin cuidado porque es un problema administrativo y que está resuelto, ellos quieren seguir con esta situación que lo hagan que todo tiene su respuesta", dijo Raúl Cáceres.



Y agregó: "Todo tiene una instancia, ellos siguen buscando en esa forma y nosotros seguimos haciendo lo nuestro, ya se hizo lo que tenía que hacerse, ellos creen que con dinero van a lograr eso, pero nosotros demostramos en la cancha y ahora es la parte administrativa que tiene que penar por esto".

El estratega Raúl Cáceres lamenta lo que está haciendo el Juticapa .





Una de las cosas que más lamentó es la forma en que quieren hacer descender al Real de Minas. "Me da pena lo que están bregando por esto porque creo que debieron presionar a sus empleados y no ahora tener que usar artimañas externas".



Además no dejó por fuera la actitud de Marvin Henríquez. "Esto son cosas extra deportivas que está haciendo el Juticalpa y me da lástima por Marvin Henríquez, honestamente lo digo", expresó.



Cáceres también le manda un mensaje a las autoridades de la Comisión Nacional de Apelaciones. "Que hagan justicia, que sean justos, que actúen en base a la ley y no vayan a manchar el fútbol hondureño".

El estratega catracho expresó lo que sabe de la situación sobre el caso. "Lo que tengo entendido es que no llegó ninguna notificación de parte del TNAF a quién debería recibirla por consiguiente cuando llegó a la persona adecuada se hizo el pago, es la información que tengo".



Las autoridades de la Comisión Nacional de Apelaciones dará su decisión al caso la próxima semana. "Estoy tranquilo porque nosotros hicimos lo que teníamos que hacer que era salvar al equipo en la cancha", cerró Raúl Cáceres.