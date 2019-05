Gustavo Ferreyra, DT de Uruguay, sobre Coito: "Nos tocará ser rivales en algún sentido"

Gustavo Ferreyra es el hombre que la Asociación Uruguaya de Fútbol nombró sucesor de Fabián Coito en la Sub-20 de ese país que se medirá con Honduras en el Mundial de Polonia 2019.

El estratega charrúa trabajó una vida con el ahora titular de la Mayor hondureña y destaca aspectos de nuestro fútbol que ha analizado y pretende contrarrestar el 27 de mayo próximo que se enfrenten en la Arena Lublin de territorio polaco.

"Nos tocará ser rivales en algún sentido", dice Ferreyra cuando se le trae a colación el nombre de Coito, quien tiene soñando al país centroamericano con su cuarto Mundial rumbo a Qatar 2022, mismo que se intensificará en 2020.

El DT de los orientales se encuentra preparando su estrategia desde hace algunos días en el lugar de la batalla y avisa a Carlos Tábora sobre las dificultades que se encontrará al arribar procedente de España.

Hola profe, a días de jugar el Mundial de Polonia, ¿cómo está el grupo previo a la justa en que se verán con Honduras?

Está muy bien la intención de llegar antes al lugar donde vamos a competir, instalarnos y sobre todo juntar a algunos jugadores que no teníamos en Montevideo, a los del medio europeo. Ya estamos en el lugar, adaptándonos a la infraestructura, logística y distancias, son cosas que nos harán favorable una buena preparación.

¿Qué pasó por su mente cuando vio que le tocaba jugar con Honduras?

Y bueno, la verdad estaba dentro de las probabilidades y en este caso lo especial es que se da la situación de que trabajamos juntos con Fabián (Coito) durante 10 años en la Selección y tenemos un vínculo cercano, no solo desde el punto de vista personal sino profesional, esa sensación nada más; incluso, lo hemos comentado entre nosotros, lo que son las casualidades de la vida, decide irse y hay un sorteo para un torneo mundial y justo nos toca jugar contra la Selección que él dirige en Mayor. En el sorteo de los Panamericanos se da de la misma manera.

¿Hablaron algo más al respecto?

Hablamos en forma de anécdota, sin entrar en detalles de nada porque obviamente nos tocará ser rivales en algún sentido, y como profesionales que somos cada uno lo encarará a su manera; no estoy al tanto de si Fabián tiene incidencia en la Sub-20, fue más algo jocoso, sin profundizar mucho.

El profe Coito dijo estar en la disposición de servir al profe Tábora, técnico de la Sub-20, toda la información que requiriera, ¿qué beneficiará más, la colaboración de Coito o que en Uruguay sepan qué podría indicarle al DT hondureño?

La verdad no sé, sinceramente no me puse a pensar en eso, estamos haciendo lo mismo que hacemos con todos los rivales, recavar información, observar y estudiar.

¿Qué conoce de Honduras?

No voy a profundizar en lo que sabemos, pero en cuanto a esas características sabemos que es un pueblo futbolero con una pasión fuerte por el fútbol, como también nos pasa en Uruguay, que la Selección despierta muchísimo interés, el jugador tiene esa característica de luchar hasta el final, en eso somos muy parecidos; las particularidades técnico/tácticas y lo que se estudia a los rivales hace que sean partidos difíciles y parejos.

¿Tiene conocimiento de algunos futbolistas hondureños?

Sí, los conozco de haber visto algunos partidos de la fase eliminatoria para el Mundial, de haberlos visto en algunos partidos; si bien tenemos algún tipo de información, la más fidedigna va a ser la final, cuando estemos jugando el Mundial y haya pasado una fecha.

¿Maneja nombres?

Por supuesto... el delantero (Josué) Villafranca; un extremo, el número 10 (Carlos Mejía); el capitán (Wesly Decas), Jean-Baptiste, conocemos a los zagueros y a los laterales. Estamos haciendo un estudio, no muy profundo, porque ya vendrá el tiempo; estamos más abocados al primer partido nuestro contra Noruega.

Uruguay es un equipo que a nivel juvenil siempre se ha mostrado fuerte, será el obligado... ¿cómo se imagina el partido frente a Honduras?

A este nivel, cuando se juega un Mundial de la categoría, es difícil que se saque mucha diferencia con los rivales; es difícil, porque además de la capacidad que pueda tener una Selección, está en juego la parte emocional de jugar un Mundial, donde todos se preparan y dejan el todo, defendiendo a su Selección. Ganar un partido en un Mundial es algo muy lindo, hay que trabajar mucho y prepararse para eso.

Ferreyra trabajó por casi una década con Coito y su línea de trabajo es muy parecida. Dice conocer varias "características" del combinado hondureño que dirige Carlos Tábora.

Honduras todavía está en España... ustedes que están en Polonia, ¿qué se encontrará el profe Tábora en Polonia?

Nosotros encontramos, por el lado del clima, fríos por debajo de las temperaturas normales para esta época; las canchas están proceso de dejarlas bien, pero han sufrido bastante el invierno, las nevadas y luego, cuando termina el invierno, se recuperan porque hay una infraestructura para hacerlo. El invierno ha sido prolongado, no aseguran que para el inicio del torneo estarán en excelentes condiciones.

En cuanto a la llegada de su amigo y colega Fabián Coito a la Selección de Honduras, ¿cómo la valora y cuánto podría beneficiarnos su método?

Fabián debe ser el entrenador, a nivel mundial, que tiene más experiencia en procesos de selecciones; si bien lo ha hecho a nivel juvenil, en los últimos años ha tenido muchos éxitos... pero no solo de resultados deportivos, sino por lo que aporta en lo técnico/táctico y en cuanto a la seriedad de un trabajo profesional, que es de los valores fundamentales que debe tener un entrenador, trabajar con seriedad y exigencia; a grandes rasgos esas características lo han destacado y creo que Honduras ha hecho una muy buena incorporación, seguramente para un proyecto que en el corto y mediano plazo va a empezar a ver sus resultados. Estoy muy contento porque, además de haber sido compañeros, tuvimos una relación de muchísimos años y para él es una gran oportunidad.

Recordando que cuando se despidió de Uruguay no sabía que Honduras sería rival, ¿qué consejos o recomendaciones le dejó Fabián Coito con la mira en el Mundial?

Sinceramente sobre eso no hemos hablado, una vez terminado el torneo Sudamericano, como siempre nos juntamos, conversamos e hicimos alguna evaluación de rendimiento de los jugadores y particularmente del equipo; no más que eso, apenas llegamos y ya Fabián había decidido irse a dirigir a la Selección de Honduras. Recomendaciones no, pero sí vivimos todo el proceso, por más que no se haya hablado, los dos conocemos bien cómo es este plantel.

¿Qué le quiere mandar a decir a su amigo?

La mayor de las suertes y éxitos, sabe bien lo mucho que lo aprecio, gracias a él tuve la posibilidad de venir a trabajar a la Selección de Uruguay y hoy hace 10 años que estoy trabajando en el proceso y también, en cierta medida e indirectamente, tengo la posibilidad de ser el entrenador por una decisión que él tomó; plenamente agradecido con Fabián y le deseo lo mejor con su Selección.

Gracias por atendernos, profesor Ferreyra, éxitos con Uruguay... menos antes Honduras.

Ja, ja, ja, yo lo mismo para ustedes, estamos a las órdenes, un saludo a Honduras.