El árbitro que recomienda Mario Moncada para pitar el Marathón vs Motagua

Si hay un personaje que conoce de arbitraje en Honduras y habla con conocimiento, es Mario Moncada, el polémico exsilbante que analiza el trabajo de los árbitros para este sábado en el Yankel Rosenthal, donde se juega la caliente semifinal de vuelta entre Marathón y Motagua.

El nacido en Talanga, Francisco Morazán explica que hay cuatro árbitros con capacidad para este encuentro que bien se pueden nombrar: Héctor Rodríguez, Armando Castro, Raúl Castro y Nelson Salgado, todos con mucha experiencia.

Descarta que su hermano, Óscar Moncada, sea el silbante. ¿Por qué razón? "A Óscar Moncada hay que cuidarlo para la gran final, y Óscar tiene muchos elementos que para un clásico como la final pueda garantizar un buen juego. Diego la ha arremetido contra él y la junta directiva de Motagua igual y ha arrastrado algunos otros comentarios de los dirigentes azules que se quieren escudar en los errores de los jueces que pueden garantizar espectáculo para no se los nombren", comentó a DIEZ Moncada.

El "pelón" que ha sido muy polémico al decir las verdades sobre la situación de los nazarenos, da dos nombres claves que son los indicados y expone las razones para que la Comisión de Arbitraje de Fenafuth se decante por ellos.

"Héctor Rodríguez es el indicado para hacer un buen partido en el Yankel, tiene una carta de garantía, lo miré pitando en el ascenso en Tocoa el juego Real Sociedad vs Potros y le quedó grande (lo sacó excelente), lo hizo muy bien. El otro es Nelson Salgado que viene de dirigir un buen encuentro de descenso (Real de Minas vs Juticalpa), lo nombraría para este duelo sabiendo que Salgado no estaría nombrado para la final por la región con mucho respeto por la UPN porque pasará Olimpia", analiza.

Moncada es claro y dice que el silbante que sea nombrado para este partido en el Yankel Rosenthal tiene que olvidarse del entorno. "La responsabilidad es hacer un buen trabajo y no tienen que ir presionado por lo que diga Héctor Vargas y Diego Vázquez. Si estos se quieren matar, es cosa de ellos, al árbitro no le debe importar. Para el árbitro está prohibido que sienta nervios y que llegue presionado a un partido de fútbol".

Finalmente descarta al "matemático" Saíd Martínez para un encuentro así de polémico por el trabajo que hizo en la ida donde se le fue el partido de control y terminó en peleas.

"Saíd Martínez tiene que estar descartado. Pero este es un juego cualquiera, partido de liguilla que se ha disputado muchas veces en Liga Nacional, no es Real Madrid vs Barcelona en el Yankel Rosenthal, no es América vs Cruz Azul, es un partido cualquiera que se ha jugado muchas veces. Es un partido normal solo con muchos titulares en la medios, pero al juez no le debe importar lo que se diga en su entorno", sentencia.