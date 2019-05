El TNAF confirma que pago del Real de Minas está legal y en debida forma

Luego que este día, abogados del Juticalpa presentaron un escrito ante la Comisión de Apelaciones sobre el pago a destiempo que hizo el Real de Minas al portero Marvin Henríquez, el presidente del TNAF, Fabricio Erazo, explica que los olanchanos están bien descendidos.

“Me sorprende que salga en los medios esto. Les cuento: El Tribunal la semana pasada da la resolución, la cual se tenía que cumplir el viernes y aquí hay que establecer de que el reglamento del Tribunal Nacional de Arbitraje nos da la facultad para emitir las resoluciones, pero no de ejecutarlas, esa facultad es de la Comisión de Apelaciones”, inició explicando Erazo.

Ver: ASÍ FUE EL RECLAMO DEL JUTICALPA PIDIENDO LOS PUNTOS AL MINAS

Y sigue: “Nosotros emitimos la resolución, le damos un tiempo al club, y una vez que vence el tiempo, tiene que acercarse donde nosotros el reclamante para decirnos si le han cancelado la cantidad adeudada. Si en el dado caso no le hayan cancelado, tiene que presentar un escrito al tribunal y el TNAF remitir la diligencia a la Comisión Nacional de Apelaciones para que requieran de pago nuevamente al club para que les apliquen el código de disciplina en el caso de no cancelarlo”.

Finalmente, el abogado Erazo dice que Real de Minas actuó en tiempo y forma, lo que deja al Juticalpa con el descenso consumado ya que el reclamo no procederá. “Es importante tener conocimiento de cómo funciona el tribunal de arbitraje. Nosotros tenemos facultad de emitir las resoluciones pero no de ejecutarlas. Al no haberse presentado el preparador de porteros, Marvin Henríquez, al no haber venido él a decir que no le habían pagado, no te tenía porqué conocerlo la Comisión Nacional de Apelaciones ni aplicar el código de Disciplina. El pago que realizó el Real de Minas, está hecho en legal y debida forma”, sentenció Erazo