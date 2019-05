Diego Vázquez a Vargas: "Cuando ya cruzas la línea, yo no bajo a ese nivel"

Muy sonriente, positivo de que estará nuevamente en una final y con la mentalidad en que le espera un ambiente hostil en el Yankel Rosenthal, el entrenador del Motagua, Diego Vázquez, le respondió a Héctor Vargas con altura luego que este le llamara "maricón" el martes pasado.

Fiel a su estilo, utilizando su filosofía argentina, creyente de su ironía, "La Barbie" le dijo a Vargas que él no responde ataques fuera de control emocional y no se rebaja con mantener esta guerra. Dice que disfruta que lo insulten y que le tiren vasos con cerveza... seguro lo dijo de forma jocosa.

EL AMBIENTE DEL PARTIDO: "En el tema de la violencia de afuera es de no generar, no es nada diferente a lo que pasó en Tegucigalpa, que te insulten. A mi me han tirado muchos vasos de cerveza, y cuando es en vaso me las tomo, es normal en todas las canchas, en Cortés pasa".

RESPONDE A VARGAS POR LLAMARLO MARICÓN: "Insultos fuera de control emocional que demuestran ira y emociones negativas, no contesto porque es solo un juego. Ya cuando cruzas la línea... no bajo a ese nivel".

El entrenador del Motagua, Diego Vázquez, atendiendo a los medios en Tegucigalpa antes del viaje.

CALIENTE PARTIDO: "No está, es una semifinal normal, partidos que son muy disputados por los jugadores. Si bien hubo exceso de violencia (en el juego) de ellos en Tegucigalpa eso tuvo que ver con el que imparte justicia, esperamos que ahora le haga honor a la palabra".

RIVALIDAD CON VARGAS: "Hay que preguntarle a él, las imágenes son claras, son emociones negativas, yo no tengo ira con nadie".

PEÑA O MAYORQUÍN POR CASTELLANOS: "Puede ser que jueguen los dos, veremos. La vez pasada Peña y Galvaliz se mostraron muy bien en esa posición y generamos bastante ataque".

SUFICIENTE EL 2-0: "Es una ventaja importante para una semifinal y ahora faltan 90 minutos donde tenemos que hacer un buen partido para estar en la final".

FALTAS DEL MARATHÓN: "Allí está el video, las imágenes son claras, dos expulsiones claras, Mayron Flores se tira como karateka, en el segundo tiempo Allan Banegas le hizo una clara falta a Moreria en una acción clara de gol".

MOTAGUA QUE MIRAREMOS EN EL YANKEL: "El Motagua que han visto siempre, buscaremos hacer un partido bueno, jugarlo bien, darle buen trato a la pelota, darle dos toques, jugar el balón parado, lo que hemos hecho siempre".

NO LES TIRARÁN FLORES DIJO VARGAS: "Me imagino que lo dijo en el ámbito futbolístico, yo no sé que le han tirado acá".

¿POR QUÉ LA POLÉMICA? "Si ustedes hacen preguntas de esas es difícil... mejor hablemos de fútbol. ¿Tácticamente de qué hablamos? No les puedo adelantar el 11, en la tablita los parás en esquema, pero los jugadores siempre se mueven".

AMBIENTE HOSTIL EN EL YANKEL: "Me encanta el fútbol. Sentir a la gente cerca, que te insulten, me encanta, es algo que es parte del fútbol, claro pero sin violencia extrema. Cuando jugaba me insultaban y no es nuevo esto. Escuchar que se rajan las vestiduras aquí por un vaso plástico, me causa gracia".

LO QUE LLEVA EN SU MALETA: "La pizarrita, el fútbol y la inteligencia (se señala la memoria)".