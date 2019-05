Esdras Padilla explota y llama "sinvergüenza" al presidente del Real de Minas

El mediocampista hondureño Esdras Padilla ha mostrado todo su malestar tras recibir la negativa del TNAF sobre la deuda de 90 mil lempiras de parte del Real de Minas por tres meses de salario mientras defendió la camisa del club capitalino.



Esdras explotó por no recibir una respuesta favorable a su demanda al Real de Minas presentada en el TNAF por incumplimiento de pago.

"Tengo todas las pruebas que Real de Minas me debe, teniendo un compromiso de pago firmado y sellado por el señor presidente del club Gerardo Martínez que son tres meses la cantidad de 90 mil lempiras y el TNAF hace caso omiso de eso, aparte que la resolución me la dan y dicen que no tiene lugar", explicó Esdras Padrilla.

Esdras Padilla en su cuenta de Facebook mostró toda las pruebas que tiene.





Y agregó: "Me pregunto ¿por qué?, si hay un compromiso de pago, ellos dicen que firmé un famoso finiquito que ellos con mucha alevosía y ventaja siempre se lo piden al jugador para liberar a los equipos y uno sea inscrito en el nuevo, pero yo no he firmado ese finiquito, lo que hice fue firmar una rescisión de contrato".



El actual jugador del Vida de La Ceiba fue muy claro al afirmar qué. "En la rescisión de contrato dejé claro que no le debo servicios al Real de Minas y eso fue lo que firmé para poder jugar en el Vida porque es un requisito que pide FIFA, pero esta organización lo que hace es perjudicar y atrasar al fútbol".



El malestar del futbolista catracho es muy grande y es por eso que no entiende las causas que hicieron que las autoridades del TNAF tomaran esa decisión.



"No pueden decir que el Real de Minas no me debe, ellos no presentaron ningún medio donde diga que me han depositado o pagaron con cheque, es algo increíble e injusto, es algo que no solo pasa conmigo y no puedo dejar pasar esto", indicó Padilla.

Esdras Padilla ahora defiende la camisa del Vida de La Ceiba.





El experimentado mediocampista no piensa quedarse con esa respuesta y aseguró. "He estado hablando con la abogada, con la asociación de jugadores y voy a llegar hasta la última instancia porque ellos están violentando el derecho del jugador, la ley está clara siempre defiende al jugador".



Además añadió: "Ellos dicen finiquito y es rescisión de contrato, en ningún momento los liberamos de la deuda y eso está especificado. Ahora según el TNAF jugué de gratis en el Real de Minas porque solo me pagaron un mes de cuatro y tengo todas los medios de prueba y así me lo rechazan y dicen que es inapelable".



El exjugador del Motagua, Juticalpa y Real de Minas también explicó lo que debió pasar durante el transcurso del torneo Clausura.

"El Real de Minas debió haber perdido los puntos por ley y descender, pero vienen ellos y hacen caso omiso de las leyes, es algo increíble lo que hace el TNAF", comentó.



El contención no se guardó nada y explotó. "No tengo pelos en la lengua y no le voy andar cubriendo esas sinvergüenzada a esos tipos que se manejan en el TNAF, todos lo saben, pero les da miedo decirlo y yo no lo tengo, estoy harto de tantas sinvergüenzadas".



El jugador finalizó atacando fuertemente al presidente del Minas Gerardo Martínez llamándolo "sinvergüenza" y asegura que es un "cáncer para el fútbol" y desea que este club "desaparezca por bien del fútbol".