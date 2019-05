Marathón se pronuncia tras amenazas que circulan en redes sociales

La junta directiva del Marathón se ha pronunciado tras las amenazas que circulan en las diferentes redes sociales previo al encuentro de vuelta por las semifinales ante el Motagua.



Circula un comunicado en redes sociales donde le piden a las personas que no lleven niños al estadio Yankel en forma de amenazas y esto ha preocupado la directiva de los verdolagas por eso el club aclara que no lo han emitido y solo ratifican que no dejarán ingresar aficionados del rival.

Puedes leer: Héctor Vargas denuncia a directivo de Motagua por llegar al Yankel junto a la policía



La directiva de los verdes presentó un comunicado donde expresa a sus aficionados que el estadio Yankel Rosenthal deberá ser una fiesta deportiva este sábado cuando se enfrenten a los azules.

Este es el comunicado que circula en las redes sociales.





Tras las últimas declaraciones y polémicas que se han dado en el transcurso de la semana, los ánimos están muy elevados y es por eso que confirman que habrá seguridad total para los aficionados verdolagas que lleguen al estadio.

Ver: Vargas anuncia a "Machuca" Ramírez como una de las variantes ante Motagua



"La familia verdolaga puede sentirse segura que se ha planificado para que nuestros aficionados disfruten y alienten a nuestros jugadores en búsqueda de una final más de nuestro fútbol nacional", cita parte del comunicado del Marathón.



Los verdes necesitan ganar por dos goles de diferencia a los azules para poder clasificar a la gran final del torneo Clausura de la Liga Nacional.