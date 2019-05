Guillermo Chavasco: “Hasta el domingo no voy a pensar en un rival para la final”

Guillermo Chavasco, volante charrúa de los merengues no ha logrado la titularidad en el cierre del torneo, pero a pesar de ellos, él vive con mucha intensidad este momento que están cerca de dar el paso a la final.

"Se vive con total responsabilidad, pero disfrutando de esta instancia. Es muy lindo estar en semifinales, eso lo tenemos que aprovechar", comentó.

Al ser consultado si está seguro que se tiene el boleto a la final, donde podría medirse al Motagua. "Hasta el domingo no voy a pensar en un rival para la final porque nuestro rival a vencer es la UPNFM. Sería una catástrofe, nosotros no queremos ni pensar, pero tenemos fe en lo que podemos hacer el domingo. Ya demostramos lo fuerte que está el equipo ganando en domingo pasado, pero no tenemos porque confiarnos, esto es fútbol y ahí no hay lógica".

Su concepto sobre los Lobos de la UPNFM. "Es un equipo que maneja muy bien la pelota, tiene buenas llegadas por las bandas, buenos delanteros. Pero tenemos que apuntan a lo que nosotros hacemos bien y dejar en un segundo plano lo que haga el rival".

El lema en los blancos es no tener sorpresas en este juego de vuelta. "Lo importante es que nos preparemos para que no se den sorpresas. Sabemos que tenemos la ventaja, pero no es motivo de confiarse. Hay que trabajar día a día para llegar a la final".

Y añade. "A lo largo de este semestre hemos venido logrando los objetivos grupales que nos propusimos antes de que arrancara el campeonato y estamos a un paso de otro objetivo más que es llegar a la final"