Periodista de Girona y su recomendación: "El Choco debe salir del Girona"

Albert Martín De Vidales

Ante el descenso del Girona, muchas serán las opiniones en Honduras sobre la actuación del Choco Lozano en el equipo catalán y sobre lo que debería hacer el futbolista catracho, por lo que permitanme que intente analizar la situación aún con el corazón dolorido por la mala noticia para el club de mi ciudad pero con la cabeza fría.



Para empezar, hay que acudir al tema recurrente, a lo que me sorprendió a la llegada del Choco a Girona y no ha dejado de sorprenderme con el paso de los meses: el aluvión de críticas que recibe este futbolista internacional con la selección catracha.



Está claro que cada aficionado tiene sus gustos futbolísticos y que este maravilloso deporte se rige por la pasión, pero lo que considero que no se puede poner en tela de juicio es el criterio de las secretarías técnicas de clubes tan importantes como el Tenerife, el Barcelona (aunque fuera para su segundo equipo) o el Girona. Si estos equipos han fichado a Lozano será porque el futbolista de Yoro tiene cualidades para jugar en Primera o Segunda División de España.



El argumento de sus detractores es que no ha hecho nada con la selección. Bueno, y qué futbolista catracho ha hecho algo con la selección hondureña en los últimos tiempos además de Alberth Elis? No se me ocurren muchos… Y por supuesto, todos y cada uno de los seleccionadores han contado con el Choco, muy raro me parece que todos vayan a estar equivocados.



Hecha esta puntualización, está muy claro que Lozano no ha ofrecido su mejor versión en el Girona. Después de una primera temporada irregular en la que llegó al club a media competición, todo parecía indicar que en este segundo año, cumplido el período de aclimatación, el futbolista catracho ofrecería lo mejor de su repertorio, pero no ha sido así. Apenas atisbos en la Copa del Rey con sus goles ante Atlético de Madrid y Real Madrid, pero sin la continuidad necesaria.



No se puede decir que el entrenador del Girona, Eusebio Sacristán, no le haya dado oportunidades, ya que Lozano ha alternado momentos de olvido en el banquillo o la grada con situaciones de mayor protagonismo. Es cierto que en algunos partidos le faltó suerte con remates a los postes o grandes actuaciones de los arqueros, pero la sensación general es que Lozano nunca se ha acabado de adaptar al juego del equipo.



Y qué es lo que debería hacer Lozano ante el descenso del equipo? Está claro que el futbolista catracho tiene contrato en vigor y que Stuani y Portu (rivales directos para ocupar la titularidad) van a salir del club, lo que inicialmente parecería bueno para él, pero las sensaciones que se ven desde fuera desaconsejan que continúe en el Girona.



El público, muy tolerante con otros jugadores que no han estado a la altura, en los últimos partidos ha demostrado que a él no le perdona ni una, con silbidos repetidos en varios encuentros en Montilivi. Además, tiene a parte de la prensa en contra, especialmente la radiofónica, que hasta ha llegado a ridiculizarle en diversas ocasiones.



En determinado momento se habló del interés de Osasuna, que todo parece indicar que el año que viene jugará en Primera División, un club que sería bueno para él. Y creo que el Choco no debería descartar ofertas de equipos de Segunda División con perspectivas de intentar subir a la categoría superior en los que pudiera gozar de minutos y volver a demostrar su valía, tal como hizo en el Tenerife. En ocasiones, para dar dos paso hacia adelante, hay que dar uno hacia atrás.