Hugo Caballero se disculpa tras la pelea: “Me siento apenado, nunca me había pasado”

El partido entre Marathón y Motagua tuvo de todo, desde pelea, gas lacrimógeno, denuncias de los azules de maltrato y agarrones en la cancha que terminaron con expulsados como el preparador de porteros, Hugo Caballero, quien se arrepiente de haber entrado a los puños.

“Me siento muy apenado, mi conducta aunque fue una reacción dejó mucho que desear. Pido disculpas a la afición que vino… Desde que entramos a la cancha parte del cuerpo técnico nos tiró agua, nos estuvo increpando y desgraciadamente las cosas se fueron más allá del control futbolístico, del folclore porque hubo un señor que incitó a la violencia descarada”, dijo.

Caballero fue expulsado, pues se fue a puño limpio con el utilero del Marathón quien defendió a “Mani” Suazo que antes había empujado a Hugo Caballero y este reaccionó lanzándolo al suelo y armando la trifulca.

“Yo soy responsable de lo que hice, me siento mal y pido disculpas, pero un muchacho de asistencia del Marathón viene y le tira agua a Diego Vázquez y ya antes lo había hecho. Fue feo y me siento apenado con toda la gente por lo que hizo”, mencionó Caballero.

Hugo quien tenía rojo uno de sus ojos producto de la pelea, confiesa que el cruce de palabras que sobrepasó el fútbol fue lo que calentó el encuentro. “Sería una excusa fea decir que se reaccionó al ambiente que creó, yo siempre he respetado lo que es el fútbol, no ensuciar la pelota, pero algunas declaraciones fueron demás. Marathón es un equipo grande, con afición muy bonita y ahora da pena ver a Héctor Vargas, un entrenador con mucho talento que manda a golpear a los rivales… perdón por nombrarlo pero da pena ver jugadores que se dediquen a no jugar fútbol”.

Caballero aceptó que el buen trabajo que hizo el portero del Motagua, Jonathan Rougier, se miró ensuciado por su actitud. “Me siento apenado, eso no es parte de mis funciones que es preparar al guardameta de la mejor forma y que puedan hacer un buen trabajo, pero voy contento porque voy a una nueva final y voy apenado y mal”.