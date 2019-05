Diego Vázquez pide que no les nombren a Melissa Pastrana para la final

El técnico del Motagua, Diego Vázquez, ya está pensando en la final del torneo Clausura 2019 y adelantó el nombre del árbitro que no quiere para ninguno de los dos partidos.

Eduardo Atala: "Lo de Sergio Peña es algo nunca visto en Liga"

Al estratega del Ciclón le consultaron si pediría colegiados internacionales y fue claro.

"No me corresponde opinar, ni creo que valga mi opinión. Lo que sí digo, Melissa Pastrana no. Nos perjudicó en el partido anterior. Han visto fútbol australiano, pues (Elmer) Güity le pega una patada a Kevin López en el cuello y no pitó nada", dijo en entrevista a Cinco Deportivo.

Y agregó: "No es por género, es por rendimiento. Venía bien y en el clásico se equivocó. Ahora en semifinal (UPNFM-Olimpia) tuvo errores", agregó.

Melissa se equivocó al no sancionar un claro penal contra Enrique Vázquez de los Universitarios por empujón de Jonathan Paz. En la siguiente jugada Jorge Benguché anotó para los albos.

¿Óscar Moncada? "Ayer la expulsión de Denil (Maldonado) y la falta de (Bryan) Barrios apenas empieza el partido".

Vázquez no ve con malos ojos el nombramiento de Melvin Matamoros o del mismo Moncada.